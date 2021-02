Juan Carlos Oblitas: “Tiene que haber menos equipos”

“Ya tengo 70 años y en algún momento tendré que irme al igual que Ricardo”.

ENTREVISTA

Las Voces del Fútbol – Perú

(Especial para Todo Sport)

Se acaba de sortear el campeonato y tú hablabas de una involución.

Hubo un cruce producto de una desinformación, lo cual me extrañó porque la Ministra de Salud del año pasado no informó cómo se desarrollaron los protocolos.

¿Cuál fue la clave para la autorización?

Con Ricardo Gareca y su cuerpo técnico conversamos virtualmente con el Presidente Sagasti y dio el visto bueno. Cuando hay gente inteligente que escucha, es más fácil plantear las cosas.

¿Mazzetti ‘cajoneó’ el expediente de la FPF o lo pasó a una cuestión no prioritaria?

Hubo una desinformación con respecto al fútbol y al deporte federado. Como el tenis que se jugaba al aire libre y a 30 o 40 metros de tu rival, y uno no entendía por qué no se podía hacer eso. Cuando la Primera Ministra nos escuchó, entendió perfectamente.

No solo en fútbol, sino en otros deportes.

Quizá la prioridad en ese momento no era atender a los deportes federados, pero se olvidaron que iban a ir a las Olimpiadas. ¿Cómo podían dejar de entrenar esos deportistas? Supieron escuchar y autorizaron.

¿Gareca ya cumplió la cuarentena?

El lunes y martes va a estar en los entrenamientos. Tendrá un contacto más directo con chicos que todavía no conoce muy bien. Esto va a continuar y cuando comience el torneo contaremos con jugadores ya con partidos encima para la lista definitiva.

¿Vamos a tener dos microciclos más en marzo?

Esa es la idea. Néstor Bonillo siempre está en contacto con los preparadores físicos de los clubes y coordinan las cargas de trabajo.

¿No son excesivos los microciclos?

Ricardo no suele hacer microciclos, pero por esta situación, trata de ganar tiempo con eso.

¿Farfán llegará a los partidos ante Bolivia y Venezuela?

De acuerdo a los informes que me da Bonillo, va a llegar recuperado de su lesión pero físicamente no al 100 por ciento, porque no ha jugado minutos. Tampoco se va a arriesgar.

¿Qué información tienes de Paolo?

Ya su club le dio el alta médica. Ahora empieza el Torneo Gaúcho y jugará Paolo.

¿Cuál es tu visión sobre el descenso de Alianza?

Lamentable. Es un drama que equipos de esa magnitud se vayan al descenso. Afecta al campeonato. Pero tienen todo el derecho de reclamar. Y el TAS falla el 17. Si no hay transparencia es complicado para todos.

Entonces, ¿está bien que hayan reclamos?

Nos puede gustar o no, pero tienen todo el derecho a reclamar. El TAS decidirá si tiene razón o no. Ojalá que para el futuro no vuelva a pasar porque hay reglamentos que cumplir..

¿Crees que en la Federación hay equidad con los clubes en el manejo del torneo?

Soy un empleado de la Federación. Lo ideal es que todo sea transparente y te puedo decir que ya se hizo un reclamo contra un arbitraje con audios que se dieron y hasta ahora no tenemos idea de qué es lo que va a pasar. Y mira que estamos a punto de iniciar el otro torneo. Si nos acostumbramos a que no pase nada, ahí sí la cosa viene mal. Si se tiene que castigar que se castigue.

¿Cuál es tu opinión de Santiago Ormeño?

Si hay un momento en el que pueda ser llamado es este. Ricardo siempre lo tiene en cuenta. Está haciendo goles en el Puebla, en un alto nivel competitivo como el mexicano. Pero Ricardo tiene la decisión.

¿Qué impresión les dejó Lapadula?

Súper positiva. Estaba muy nervioso y demostró que es un profesional A1. Con el grupo fue espectacular y lo recibieron de una manera abierta. Todo el cuerpo técnico comparte la misma opinión. Tenemos un jugador para rato en la selección. Siempre pensamos en Paolo, en Raúl y ahora tenemos a Gianluca, a Ormeño, Aldair Rodríguez y por ahí otro chico más que pueda salir y ampliar el universo.

¿Hablaste con Zambrano después de su expulsión ante Brasil?

Ricardo se reunió con él personalmente en Buenos Aires. Más no te puedo decir.

¿Qué opinas de su actualidad?

El fútbol argentino es muy duro y tiene jugadores con hambre, que no te dan ni un ‘cachito’, que te chocan todo el tiempo. Debe dar mucho más de lo que normalmente ha dado siempre.

¿Te gustaría ver a Paolo y a Lapadula juntos en el ataque?

Sí. Como me gustaría ver también a Lapadula y a Ormeño o a Ruidíaz y Paolo o a Aldair Rodríguez y Paolo por qué no y atrasito Jefferson. Hay que saber utilizarlos.

¿Hay algún plan para Alex Valera?

Valera fue llamado a la selección. Tuvo la mala suerte que tuvo coronavirus. Pero si Ricardo lo llamó es porque lo tiene en cuenta.

¿Lo ves en la lista final?

Tiene la suerte de haber llegado a un equipo como Universitario donde la exposición es fuerte y el profesionalismo muy alto.

¿Cómo ves a los técnicos peruanos?

Hay un grupo de técnicos exitosos. Juan (Reynoso) en México dirige a uno de los grandes. Roberto (Mosquera) tiene campañas soberbias, Franco (Navarro) con una regularidad notable. No es fácil que un técnico peruano salga al exterior. Roberto pudo salir a Bolivia y tuvo éxito. Hay reconocimientos en el exterior más para técnicos de otros países que peruanos.

¿Cómo se podría cambiar eso?

Si empezamos a pasar etapas de Copa Libertadores, aunque no sean dirigidos por peruanos, igual ya hace que se reevalúen. ‘Chemo’ en Vallejo hace un buen trabajo. La selección juega Copa América, Eliminatorias, pero los clubes peruanos tienen que reevaluarse.

Hacer el torneo más competitivo.

Todo esto es integral, no depende de uno o dos técnicos. Y eso será cuando demos un salto de calidad con menos equipos. Se habla de una Superliga Europea, lo que generaría disputas entre FIFA y UEFA. Pep Guardiola dio la respuesta más inteligente: ¿Por qué no hacemos una Superliga en Inglaterra? Y se refirió a hacer la Premier League con menos equipos, no con 20. Se quedaron todos calladitos pero él tenía razón.

¿Cuántos equipos debería haber?

No hay un número máximo. Cuando tengamos regularidad nos daremos cuenta si son mejores 12 o 14.

¿Reynoso es el candidato a suceder a Gareca el día que tenga que irse?

Si yo te digo que sí, van a empezar a decir barbaridad y media sobre eso. Juan al igual que otros técnicos peruanos que he nombrado, tienen todas las condiciones para dirigir la selección. Ricardo no va a durar siempre. Son contados los países en donde se da ese tipo de situaciones, es más, creo que Ricardo es el técnico que más ha durado a nivel de selección.

¿Y sobre tu gestión?

También me voy a tener que ir, ya tengo 70 años y me proyecto en el día a día. Tomo las cosas con calma. Si todo fluye correctamente, las decisiones que se tomen a futuro serán las correctas.

¿Estás diciendo que si se va Gareca, tu ciclo termina?

Nadie es indispensable ni insustituible. Mi filosofía de vida es pensar en el día a día y no complicarnos tanto.

Benavente vuelve al Charleroi y Cueva retorna con un técnico que lo pidió. ¿Qué reflexiones tienes?

Benavente debe tener una estabilización en su vida profesional. La tuvo en un determinado momento en Charleroi, ha vuelto y hay que ver cómo se desarrolla. Le faltó estabilidad en un club. Cueva ya empezó a jugar y nos pone contentos, por él y por la selección.

¿A qué otros ves en su posición?

Sergio Peña, que anda muy bien por Holanda, pero dejemos a Ricardo que decida.

Pase lo que pase esta fecha doble, ¿Ricardo seguirá siendo técnico de Perú?

Ricardo nunca ha roto sus contratos. Tiene todo nuestro apoyo, el de la Federación en pleno, de mí ni hablar, no me gusta a mí respaldar porque suena mal. Él se debe quedar y seguramente va a cumplir hasta, si Dios quiere, cuando vayamos al mundial Qatar 2022.

De estos 6 puntos en disputa, ¿4 puntos es buen negocio?

Cuatro puntos son buenos en este momento, tenemos una situación complicada. 6 puntos sería un regalo de Dios, sería extraordinario realmente.