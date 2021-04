Juan José Oré: “La “U” tiene que contratar cracks”

“La FPF debería darle más importancia a los entrenadores nacionales. Ellos son los que van a formar a los menores”.

Escribe: GABRIEL ÁNGELES

Fuiste el último jugador peruano que le anotó a Palmeiras, ¿qué recuerdas de eso?

Bueno, ahora que nos toca en la Copa Libertadores con el campeón, te diré que es uno de los equipos fuertes de Sudamérica. Cuando yo jugaba le ganamos a Palmeiras y tenían un equipazo. Es un lindo recuerdo que tengo. Le ganamos allá, cosa que era imposible.

Y de visitantes, ¿no?

Nos ganaron acá y luego de visita le ganamos allá. Dimos el batacazo a estadio lleno. Salí goleador de esa Copa Libertadores con seis goles. Fui vendido a Grecia, gracias a esa Copa Libertadores. Alianza en esa Copa hizo 0 puntos y no nos ayudó en pasar de ronda.

¿Cómo eran los clásicos en esa Copa Libertadores?

Un clásico en Matute le ganamos 6-3 y en el segundo partido ganamos 1 – 0, Alianza había sido campeón dos años seguidos, eran muy reñidos. Era lindo ganarle el clásico.

¿Te hubiera gustado quedarte más tiempo en la U luego de esa Libertadores?

Sí, seguro. Antes era difícil salir al extranjero, por eso lo vi como una linda oportunidad, ya que no muchos salían.

¿Te dolió quedarte fuera del mundial del 78?

Demasiado. Porque la competencia era muy peleada. La lesión me costó muchísimo. Traté de recuperarme y por apurarme, no me quise operar, eso me pasó factura. Me puse muy triste.

¿Recibiste un apoyo especial en ese momento?

Claro. El que me ayudó mucho fue el doctor Alva. Él pudo recuperar a Alberto Gallardo, también lo hizo conmigo.

En los equipos que ibas siempre dejabas huella. ¿Cuál era el secreto?

Es que siempre fui goleador, en la ‘U’, en la selección juvenil. Me ayudó estar en un gran equipo de la ‘U’ que tenía a Chumpitaz, Rubiños, Cachito, Soria, eso me ayudó a crecer. Cuando vendieron a Percy Rojas a Independiente tuve más protagonismo.

Como entrenador te recuerdan mucho por haber comandado esa selección sub 17 al mundial del 2007. ¿Por qué varios de ellos no han sobresalido?

Es difícil de explicar. Varios no siguieron bien su proceso de formación. Otra de las cosas es que varios debutaron, pero no tuvieron las oportunidades que merecían. Algunos eran reemplazados por extranjeros.

Pedro Gallese era tercer suplente…

Él siempre supo esperar. Era un buen muchacho, aprovechó bien su oportunidad.

¿Fue duro dejar de verlos y no continuar? ¿Por qué no siguió para la sub 20?

La verdad sí, uno los recuerda con mucho cariño. Todavía los sigo queriendo, siempre tuve el deseo que les vaya bien y que los guie por buen camino.

¿Te imaginaste llegar al mundial en esa sub 17?

Tuve una base muy importante en la sub 15. Vi a Manco por Venezuela y sabía que podía aportar. Propusimos una idea de juego. Hablamos mucho con los chicos.

Dirigiste la sub 15 del 2013, ¿qué aconsejar para no perder a esos jugadores?

Campeonamos invictos. No perdimos ningún partido. Estaban Gianfranco Chávez quien ahora está en Cristal. Para mí, Iberico es nueve. No sé por qué lo ponen de extremo. Muchos jugadores que tuvimos ahí ahora juegan en primera como Arakaki, Guivin, me alegro muchísimo por ellos.

¿Esta pandemia afecta?

Demasiado. Se está dejando de trabajar con las divisiones menores. Otros países tienen apoyo de gobierno, nosotros no tenemos eso.

Denunciaste a la Federación por un despido injustificado. ¿Cómo va ese tema?

Ahí vamos, las cosas acá se manejan mal lamentablemente.

¿Por qué los clubes peruanos no pasan a nivel internacional?

Porque no sacamos jugadores. Y si los sacan es a media caña. Muchas contrataciones del extranjero, no le dan oportunidad a los jóvenes. Si van a contratar jugadores del extranjero que al menos contraten A1, para que los futbolistas aprendan de ellos. La ‘U’ por ejemplo, no puede contratar a cualquiera.

¿Qué esperas de Universitario contra Palmeiras?

Ojalá que cuando juguemos contra Palmeiras sea otro Universitario, porque si no la vamos a pasar mal. Lo digo por lo que he visto en el torneo local.

¿Y de Comizzo qué opinas?

No me gusta hablar de los técnicos, no es ético. Pero lo que yo sí creo es que se debería dar más oportunidades a los técnicos peruanos. Seguro que ahí está el negocio.

¿Cómo debería afrontar la ‘U’ la Libertadores?

La idea es hacerse fuerte de local. De visita también, salir a matar, pero nunca descuidarse atrás. Vamos a jugar contra los mejores equipos de Sudamérica. La Copa es vitrina, los jugadores deben saber eso. Cada jugador tiene que motivarse.

¿Qué jugadores te gusta más del actual de la ‘U’?

Alberto Quintero, es rápido, desequilibrante, Alonso también me gusta, Novick también es talentoso. Habrá que verlos en la Copa. Porque con ellos paramos de contar.