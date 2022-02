Juan Martín del Potro anunció su retiro profesional en el tenis

Juan Martín del Potro, tenista argentino, anunció su retiro profesional en el tenis con 33 años de edad

Juan Martín del Potro, tenista argentino, anunció su retiro profesional en el tenis con 33 años de edad. El tenista en lágrimas en conferencia de prensa mencionó que se retira luego de competir en el ATP Argentina Open.

“Pedí iniciar esta conferencia yo para dar un mensaje que vengo hace mucho tiempo sintiéndolo, imaginándomelo. Creo que es uno de los mensajes más difíciles que me toca afrontar y transmitir. Como todo el mundo sabe y espera que haga una vuelta al tenis. Posiblemente no lo sea así y tal vez sea más una despedida que una vuelta”, comenzó diciendo.

Asegura que ya lo tenía pensado en retirarse: “Vengo haciendo mucho esfuerzo para seguir adelante, pero la rodilla me sigue haciendo vivir una pesadilla. Es el día de hoy que no lo logro, pero nunca imaginaba retirarme del tenis si no era jugando y no encontré mejor torneo que el de Buenos Aires para hacerlo”.

Sobre el rival que enfrentará este lunes, comentó: “Me toca como rival Federico Delbonis, un amigo. Juntos compartimos los días más lindos de nuestras vidas (Copa Davis 2016) y posiblemente el martes sea otro día inolvidable en mi vida y que esté él me pone contento”.