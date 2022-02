Saint-Étienne sin Miguel Trauco, ganó 3-1 al Montpellier

El Saint-Étienne de Miguel Trauco, ganó 3-1 al Montpellier por la jornada 23 de la Ligue 1

El Saint-Étienne de Miguel Trauco, ganó 3-1 al Montpellier por la jornada 23 de la Ligue One. Nuestro compatriota no estuvo en el partido porque no fue considerado para este compromiso.

A los 11 minutos de juego, Elye Wahi puso en ventaja a Montpellier, tras buena habilitación de Souquet. Luego vino la remontada con goles de Romain Hamouma en la hora y en los minutos de descuentos Arnaud Nordin y Wahbi Khazr sellaron la victoria “verde”.

Con este nuevo triunfo, el Saint-Étienne suma 15 puntos en la tabla de posiciones de la liga francesa pero aún se mantiene en la última casilla.