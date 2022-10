Juan Pajuelo: “Hoy fue un partido duro que se nos complicó con la expulsión, creo que hasta eso el partido lo teníamos controlado”

Juan Pajuelo, técnico de Deportivo Municipal, se refirió a su futuro y señaló que aunque le gustaría iniciar un proyecto el próximo año en el equipo edil, no depende de él.

“Estoy contento por todo el esfuerzo que los chicos han hecho, no solo en este juego sino en los anteriores también, habían sido adversos los resultados. Me alegra mucho por verlos en el día a día, ver lo que sacrifican pero no estaban encontrando el resultado. Estoy contento por ellos”, dijo el técnico en conferencia de prensa.

Sobre el duelo ante San Martín comentó: “Hoy fue un partido duro que se nos complicó con la expulsión, creo que hasta eso el partido lo teníamos controlado. La expulsión nos llevó a replegarnos, buscar conservar la difrencia que ya teníamos”.

“Lo dije hace 3 semanas cuando nos tocó perder, la única receta que conozco es el trabajo. Yo sentía impotencia por lo que los chicos daban en el día a día y quedarnos con las manos vacías pero gracias a Dios se pudo revertir. Falta un partido y lo prepararemos con la seriedad que corresponde pero era importantísimo ganar en nuestro último partido como locales”, aseguró.

Al ser preguntado por su futuro señaló: “El campeonato termina la próxima semana, estoy agradecido por la oportunidad. Obviamente siempre uno tiene la ilusión de poder empezar algo de cero pero no está en mis manos, intentaremos ser lo más profesional posible como lo hemos sido desde que hemos llegado”.

Redactor: Diego Pecho