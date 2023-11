Juan Reynoso se refirió al partido de este martes ante Venezuela

El técnico Juan Reynoso reconoció el nivel de la Vinotinto.

Durante la conferencia de prensa brindada este lunes por el estratega de la selección peruana, Juan Reynoso, reconoció que Venezuela tiene un presente fruto de un trabajo de años tras haber respetado los procesos que empezó.

“Sí, puede ser, más aún, con los resultados. Vienen con esa moral que en el fútbol es importante. No olvidemos que Venezuela tiene hoy un presente que fue labrado en el pasado y hoy están cosechando. Venezuela tuvo muy malos momentos, pero muchos de este equipo han sido subcampeones del mundo (…) Hoy ves a esa generación, muchos de ellos jugando, pero es un poco lo que nos está faltando a nosotros, ese roce internacional que muchos lo tienen. Pero, para cosechar, tienes que pasar por malos momentos que nosotros ahora estamos pasando. Ojalá no perdamos la perspectiva“.

Perú seguirá en la senda del fútbol mostrado en La Paz.

Juan “el cabezón” Reynoso Indicó que le gustó el nivel de la selección ante Bolivia, y que pondrá a los mejores en este crucial encuentro por la sexta fecha.

“Intentaremos poner a los mejores, de acuerdo a la formación y a lo que ofrece Venezuela. El fútbol apremia. Para llegar a un mejor resultado hay que mejorar. A mí lo de Bolivia me gustó. Increíblemente, algún colega me dijo que nos había superado. He visto el video dos veces, tenemos las estadísticas. Siempre el uff de la gente en el estadio condiciona. Pero, en frío, viendo el video, el equipo tuvo una mejora importante, en una geografía distinta para nosotros, la conocemos, pero no es nuestro hábitat, y mañana esperaremos que eso se siga reforzando en el rendimiento”

También comentó que estarán atentos a las debilidades de Venezuela para hacer daño y capitalizar las oportunidades que tengan durante los noventa minutos.

“Llevaremos el peso del partido. Ellos tienen muchas fortalezas, pero -como todos- tienen debilidades. Es un equipo que va madurando, que ha tenido buenos resultados y eso siempre es un plus. Si somos inteligentes, llevaremos el control y tratar de hacerles daño“.

Compromiso de los seleccionados.

Dijo sentir el compromiso de los jugadores convocados, y que si están en ña selección es porque desean seguir en la lucha por lograr los objetivos.

“Veo compromiso total. Hubiera sido fácil que, tras el partido con Argentina, más de uno adujera una lesión muchos han acelerado su recuperación. Ellos se sienten responsables y está en nosotros revertir la situación. Le pido a la gente que vaya mañana a alentar“.

