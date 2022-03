Juan Zubczuk: “Ojalá que le vaya muy bien a la ‘U’ contra Barcelona SC”

Juan Carlos Zubczuk, ex portero de Universitario de Deportes, habló sobre el partido por Copa Libertadores entre Universitario vs Barcelona SC

“El partido de la ‘U’ contra Barcelona SC será difícil. Ellos hacen un poco la diferencia en todas sus líneas. Va ser muy duro, pero esperemos que la ‘U’ dé vuelta a la serie”, dijo en Radio Ovación.

Confesó que no le gusta que José Carvallo sea el portero titular de Universitario: “Carvallo no está en buen nivel desde hace muchos años para un torneo internacional. En la Copa Libertadores pasada le hicieron un montón de goles y el muchacho sigue jugando”

Señaló que dos jugadores de Universitario no son para la Selección Peruana: “Para mí, Corzo y Carvallo no son jugadores de selección. Me encantaría que hubiesen tenido otro rendimiento y que la ‘U’ hubiese sido campeón en estos años. Estos jugadores siguen siendo titulares a pesar de que no rinden”

Sobre la salida de Gregorio Pérez de la ‘U’ por temas de salud: “No creo que Gregorio Pérez haya hecho gran cosa en la ‘U’ porque no campeonó. Tampoco creo que tenga la verdad. Así lo veo yo. Quizá el técnico de ahora (Álvaro Gutiérrez) pueda armar un equipo poderoso como los que teníamos en nuestra época”, sostuvo.