Jueves de fútbol: Horarios y canales hoy 23 de mayo del 2024

Lee el calendario de todos los partidos de fútbol programados a nivel mundial para hoy, jueves 23 de mayo.

Conoce la programación de los partidos de hoy, los horarios y los canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. Además, no te pierdas el importante encuentro entre Cagliari vs. Fiorentina por la Serie A. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Podrías leer:

Programación partidos de hoy, jueves 23 de mayo:

Serie A – Italia

1:45 p.m. Cagliari vs. Fiorentina – Ver por: STAR+, ESPN 2

Bundesliga – Alemania

13:30 p.m. Bochum vs. Fortuna Düsseldorf – Ver por: STAR+, ESPN 5

Campeonato Nacional – Uruguay

6:00 p.m. Peñarol vs. Progreso – Ver por: STAR+, GolTV

Eredivise – Países Bajos

11:45 a.m. NEC Nijmegen vs. Go Ahead Eagles – Ver por: STAR+

2:00 p.m. Utrecht vs- Sparta Rotterdam – Ver por: STAR+

Categoría Primera A – Colombia

8:30 p.m. Santa FE vs. Once Caldas – Ver por: Fanatiz, Win Sports YouTube, RCN

Serie B – Italia

13:30 p.m. Ternana vs. Bari – Ver por: D Sports, DGO

Liga MX (Clausura 2024) – México

9:00 p.m. Cruz Azul vs. América – Ver por: TUDN, ViX, Canal 5

Liga 2 – Perú

13:15 San Marcos vs. Deportivo Llacuabamba – Ver por: Nativa

15:30 Carlos Stein vs. Alianza Universidad – Ver por: Nativa

Copa do Brasil

17:00 Criciúma vs Bahia. – Ver por: SporTV 3, Canais Globo, Premiere 2, Zapping, Claro TV+

17:00 Botafogo SP vs. Palmeiras – Ver por: SporTV, Premiere, Canais Globo, Zapping, Claro TV+

17:30 Cuiabá vs. Goiás – Ver por: Amazon Prime Video

19:30 São Paulo vs. Águia de Marabá – Ver por: Amazon Prime Video

19:30 Ceará vs. CRB – Ver por: SporTV, Premiere, Canais Globo, Zapping, Claro TV+

Liga Profesional – Arabia Saudita

13:00 Al Ittifaq vs. Al Shabab

13:00 Al Raed vs. Al Ahli

13:00 Al Ittihad vs. Dhamk

13:00 Abha vs. Al Khaleej

13:00 Al Akhdoud vs. Al Wehda

13:00 Al Feiha vs. Al Taawon

13:00 Al Fateh vs. Al Hazm