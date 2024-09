Julio César Uribe: ¡El torneo será peleado hasta el final!

Julio César Uribe, asegura que el final del torneo estará al rojo vivo.

Una voz autorizada para opinar sobre nuestro torneo peruano es Julio César Uribe. El “Diamante” tiene los galones bien puestos para opinar sobre fútbol. El profesor Uribe, dio su punto de vista sobre como será el desenlace del Torneo Clausura y asegura que nada está decidido.

“El torneo todavía no ha terminado, si bien los técnicos vivimos en función de resultados. Si Alianza, ‘U’ y Cristal por algo son los históricos del fútbol peruano y siempre tienen que pelear por el campeonato. Está claro que cuando un grande está en el primer lugar es difícil que lo suelte”, declaró Julio César Uribe.

El profesor, también se pronunció sobre la actualidad de nuestra Selección Peruana quien en esta venidera fecha doble, debe enfrentar a Uruguay en Lima y Brasil allá. Si bien las esperanzas de mejoría son nulas, el profesor sabe que todos los partidos son distintos y que “los gallos se ven en la cancha”.

Puedes leer:

“Es un partido en un proceso clasificatorio, donde una selección puede tener un mejor momento que otra pero eso tiene que plasmarse en la cancha. Tal como venía sucediendo con Colombia donde todos lo daban como favorito y el encuentro terminó con un empate. Sabemos que en el fútbol la voluntad y las intenciones no alcanzan, tienen que ir acompañado de la calidad de los integrantes del equipo, todos son buenos pero hay que ver quien predomina”, agregó Julio César Uribe.

El “Diamante” confía en que nuestra Selección Peruana, mejorará mucho en esta fecha doble, ya que, tenemos jugadores de buena técnica pero asegura que el fútbol no solo es defenderse, también debes organizar un ataque ordenado he inteligente para que, las jugadas que tengas, acaben en gol y no en un contragolpe que te genere peligro a ti mismo. ¡Veremos, Perú!