Julio César Uribe: “Me preocupa la disciplina”

El ‘Diamante’ Julio César Uribe, nos da su opinión acerca de nuestro fútbol peruano.

Una voz autorizada para opinar sobre nuestro fútbol es Julio César Uribe, quien portó la 10 en la espalda de la selección en los mundiales. En las siguiente líneas, ‘El Diamante’ nos da su apreciación sobre como ve él desde su perspectiva, nuestro fútbol y qué piensa sobre nuestra selección peruana.

“Yo no expresaría nada negativo de los jugadores de fútbol porque he sido jugador y soy técnico, cualquier opinión personal la conversaría con cualquiera de ellos. Criticar lo que ellos están haciendo no me corresponde, ellos saben que siempre les deseo lo mejor, no son niños, son profesionales y saben lo que deben hacer y lo que no deben hacer”, fueron las palabras de Julio César.

Es conocido los problemas de indisciplina de nuestros jugadores que, aunque sea normal en otros países, los nuestros lo hacen en momentos que no son los adecuados y luego de no haber ganado nada. Es por eso que al hinchada tanto le recrimina y ahora, Uribe, nos da su punto de vista:

“Me preocupa mucho ese aspecto, que es uno de los pilares de lo que significa la competencia al nivel que le corresponde a los seleccionados, eso es algo que no se negocia. Si uno revisa la forma como se conducen las otras selecciones y no revisa esta clase de acontecimientos, algo estoy haciendo mal. El fútbol y la vida misma no es para débiles. Ya no se pueden dar las ventajas de 10 años atrás, las herramientas son otras y no las estamos aprovechando”, dijo Julio César.

Por último y no menos importante, también le pegó al ex técnico de la selección peruana y actual técnico de Chile, el profesor Ricardo Gareca por haber estado en suelo peruano por casi 8 años y no haber puesto la primera piedra para el tan ansiado recambio generacional que necesita nuestra selección.

“¿Cómo podían pensar en Ricardo Gareca si él nos ha llevado al Mundial y dejado en la puerta de un segundo? ¿Y él ha estado 5 años en la selección u 8? Jamás sería Ricardo porque hay respeto hacia él y la amistad es absoluta. Hay otro que ha trabajado en menores y no hay uno que podamos visualizar como crack”, sostuvo el ‘Diamante’