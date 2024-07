Universitario: Jean Ferrari habla sobre posibles refuerzos

El administrador merengue Jean Ferrari se pronunció sobre posibles refuerzos.

Universitario de Deportes es el vigente ganador del Torneo Apertura y, ahora en su centenario, quiere ganarlo todo para regarle a su hinchada una alegría que nunca pueda olvidar. Es por eso que, el administrador crema, Jean Ferrari, declaró sobre si existe la posibilidad que lleguen nuevos refuerzos.

“Hay una posibilidad que la está manejando el área deportiva. No está cerrado, pero dependo mucho lo que me diga Fabián y Manuel. Me siento con ellos, hacemos análisis, revisamos. En algunos casos hacemos votación. En ofensiva. No sé, exactamente, si es delantero o extremo, pero es ofensivo”, informó Jean Ferrari.

Hasta el momento, Universitario se a reforzado con el experimentado defensor, Gustavo Dulanto, quien viene de una larga lesión y, ahora con el cuadro crema, quiere retomar el nivel que tuvo cuando estuvo en el extranjero y que lo llevó a enfrentar a nada más y nada menos que al Real Madrid.

Puedes leer:

“Raúl sería fantástico, pero hoy me parece queda lejos de las posibilidades de venir al fútbol peruano en general”, comentó Ferrari cuando se le consultó sobre la posibilidad de que puedan repatriar a Raúl Ruidiaz y aunque apuntó que lo ve un poco lejano, no descarta la posibilidad.

Universitario lanzó el “Abono Crema” para todo el clausura

Para todos los fervientes hinchas merengues que siempre acompañan, el cuadro crema lanzó el “Abono Crema” para toda esa fiel hinchada puedan ser parte de esta travesía donde el objetivo es el título y todos juntos, jugadores e hinchada, puedan celebrar a fin de año la meta alcanzada.

Son nueve cotejos en condición de local en donde podrás gozar del clásico de los clásicos del fútbol peruano. Apoyar siempre a tu equipo frente al compadre es una sensación diferente. Otro de los duelos en el cual podrías estar presente serian versus César Vallejo, Sport Boys, Cienciano, entre otros.