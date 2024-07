“Ley perro muerto”: Se pronunció Arturo Durand, ex directivo íntimo

El ex directivo íntimo, Arturo Durand, sentó su posición sobre la “Ley perro muerto”.

Como es conocido, en el alicaído fútbol peruano se viene manejando ciertas intenciones de aplicar una ley con mucha trascendencia que, si bien beneficiará a algunos equipos y perjudicará a otros, a causado mucha controversia y muchas personas involucradas en el tema han salido a declarar.

Así fue el caso de el ex directivo y socio aliancista, Arturo Durand quien expresó su opinión acerca del tema y explicó su firme postura sobre la tan manoseada “Ley perro muerto” que según palabras expresas de Durand, favorecerá exclusivamente al club Universitario de Deportes.

“El día de ayer de manera increíble la Comisión Permanente del Congreso, que debería estar viendo temas del país más importante, ha puesto nuevamente en agenda la ‘Ley del perro muerto’ y tienen la pretensión de aprobarlo probablemente hoy día. Esto nos pone en alerta máxima a todo el ecosistema blanquiazul y no solo Alianza Lima está en contra de esta ley, que favorece exclusivamente a Universitario otorgándoles unas características de pago increíbles, sino que también la ciudad de Arequipa a través de Melgar también se levantó en lucha contra esta ley, esperemos que pronto la ciudad del Cusco a través de Cienciano también se levante porque ellos también están cumpliendo con un programa de pago a diferencia del club más deudor del fútbol peruano, y desde ayer he visto que la barra del Extremo Celeste de Sporting Cristal también ha levantado su voz de protesta”, expresó Arturo Durand.

Además, para que esto no solo quede en puras palabras, se dio el tiempo de explicar brevemente el caso por el que está pasando el club Universitario de Deportes y dio a conocer porque la “Ley perro muerto” favorece exclusivamente al cuadro crema y eso es algo que va en contra del fútbol peruano.

“Universitario tiene suficientes activos, si es que tiene la actitud de querer pagar, que no la han tenido en todos estos años y no la quieren tener, pero sí tiene suficientes recursos para poder salir adelante. No es cierto que alguien quiera la ruina de la ‘U’, lo que ha habido es leyes constantemente exclusivamente a su favor. Esta ley no solamente le otorga unas ventajas increíbles de poder patear la deuda por más de 30 años para 100 millones y no hay club que deba ni cercanamente esa deuda, solamente Universitario, es un premio al incumplido”, dio a detallar el ex directivo íntimo.