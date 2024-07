¿Cómo van Cecilio Waterman y Jiovani Ramos?

Tanto Cecilio Waterman como Jiovani Ramos están en etapas finales de su recuperación

Cecilio Waterman y Jiovani Ramos se vieron perjudicados por sufrir lesiones que no les permitieron seguir con su desarrollo normal, tanto con Alianza Lima como con Panamá.

Cecilio Waterman y Jiovani Ramos no pudieron acabar de la mejor manera posible su temporada, no como lo estaban esperando, ya que sufrieron traumatismos que los ha obligado a alejarse de las canchas, pero ya no sería por mucho tiempo.

Asimismo, cabe indicar que, por un lado, Ramos se lesionó cuando jugó ante Colo Colo y estaba terminando de demostrar un rendimiento importante con Alianza Lima y, por el otro, Waterman, evidentemente, cuando se fue a jugar con su selección, la de Panamá, tuvo un recrudecimiento de la lesión que sufrió en el muslo posterior izquierdo con el conjunto blanquiazul cuando se jugó ante Sport Boys la jornada doce del Torneo Apertura.

Sin embargo, ya hay buenas noticias con respeto a la recuperación de ambos jugadores, ya que de acuerdo a información de Gerson Cuba, los dos panameños responden bien a la recuperación, además que ya se encuentran realizando ejercicios con balón. El comunicador acota que serán evaluados conforme a la evolución que han estado teniendo, pero que la intención es que lleguen a inicios del Torneo Clausura.

Leer más aquí:

https://todosport.pe/category/futbol-peruano/

Para suscribirte al diario “La Razón” del Perú, puedes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página web oficial del diario “La Razón” en el siguiente enlace: https://www.larazon.pe/

Busca en la página principal el botón o enlace de “Suscripciones” o “Edición Impresa” y haz clic en él.

Se abrirá una nueva página donde podrás ver los diferentes planes de suscripción disponibles y los precios correspondientes.

Elige el plan de suscripción que más te convenga y haz clic en el botón de “Suscribirse”.

Completa el formulario con tus datos personales y de pago, según las indicaciones que aparecen en la página.

Confirma tu suscripción y sigue las instrucciones para finalizar el proceso.