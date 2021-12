Julio César Uribe: “En mi vida es muy importante Cristal”

Julio César Uribe, ex jugador de Sporting Cristal, habló sobre el aniversario 66 del plantel celeste y también recordó los buenos momentos que vivió con el equipo.

“Sporting Cristal es un ejemplo en su manejo organizacional, en los jugadores que han formado parte de la historia, en esa seriedad, en ese cumplimiento y responsabilidades y en las innumerables distinciones que tiene en su historia teniendo a cada jugador importante como parte de la misma”, comentó el “Diamante”.

Uribe resaltó sus buenos momentos como futbolista celeste: “Cristal es una parte importantísima de mi vida. No me quedaría con un año, me quedaría con tres, 79-80, 80-81, años que campeonamos con Marcos Calderón y éramos la base de la Selección Peruana”.

“Soy hincha confeso de Sporting Cristal. Siempre es grato regresar al lugar donde uno se formó. En caso la coyuntura no se diera, la gratitud es algo que jamás va a cambiar. El ser agradecido no está condicionado a que estés o no estés, o vuelvas o no”, agrego.

Finalizando su entrevista con GOLPERÚ, mencionó como la actualidad de Sporting Cristal y la última final de la Liga 1 Betsson: “Sporting Cristal por lo que significa su historia siempre va a estar disputando las posiciones de distinción, con Alianza Lima que tiene su historia y hay que felicitarlo por el último logro y Universitario que es uno de los tres grandes. En la final se intentó hacer todo lo que correspondía, pero Alianza Lima se defendió muy bien y anotó el gol del triunfo“.