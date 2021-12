Riquelme: “Xavi necesita tiempo en el Barcelona”

Juan Román Riquelme, uno de los máximos ídolos de Boca Juniors, habló del proceso del Xavi Hernández como director técnico del Barcelona

Juan Román Riquelme, uno de los mejores enganches de la historia del fútbol argentino, manifestó durante una entrevista que Xavi necesita tiempo para plasmar su idea en el Barcelona. El número 10 jugó en el Barca durante la temporada 2002 – 2003.

Riquelme, con respecto al presente de Xavi en el Barcelona dijo: “Xavi es uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol español. El Barça, con él en el campo, marcó una época y ojalá que ahora como entrenador se le pueda disfrutar también. Está en su casa, en su club y la gente está disfrutando cada día de tenerlo nuevamente. Y ahora hay que darle tiempo pues acaba de aterrizar. Yo no tengo dudas de que lo va a hacer muy bien”.

Además, se refirió a la estima que siente por el conjunto catalán: “Los sentimientos hacia el Barcelona siempre serán los mejores. Tuve la suerte de llegar al fútbol europeo gracias a ese club y siempre le voy a estar muy agradecido. De hecho, cada año sigo viajando una vez al menos a la ciudad, que me encanta. La gente me trata muy bien en la calle y sigo teniendo hasta mi casa allí. Eso demuestra el cariño que le tengo a todos en esa ciudad”.

Se sabe que el ex delantero del Barcelona no tuvo una buena relación con el entrenador de Países Bajos, Louis Van Gaal: “Me tocó como entrenador en Barcelona y traté de aprender en cada entrenamiento y cada partido con él y con el club. He disfrutado mucho de estar en esa institución y ojalá que Louis se encuentre muy bien allá donde esté”.