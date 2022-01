Jurgen Klopp: “Estamos preparados para ir tan lejos como podamos”

El director técnico del Liverpool, Jurgen Klopp, manifestó que el elenco red será uno de los candidatos al título de la Premier League 2021/22.

Jurgen Klopp, técnico del Liverpool, señaló que el equipo luchará por toda esta temporada, a pesar que el Manchester City le lleva una ventaja de 11 puntos.

“No tenemos que convencer a nadie de fuera para que crea en nosotros. Si estás con nosotros, disfrutarás de este viaje y vamos a por todas. Estamos preparados para ir tan lejos como podamos”, dijo el alemán.

Agregó: “En un mundo normal no esto no pasa (una remontada de tantos puntos). ¿Pero hoy día es normal? Intentaremos hacer nuestra parte, no se puede hacer nada más”.