Juventus no ve “factible” la llegada de Anthony Martial

Maurizio Arrivabene, CEO de Juventus, se refirió a la renovación de Dybala y a las posibles llegadas al conjunto al equipo. Entre ellos, Martial.

Paulo Dybala continúa sin renovar. Asimismo, el sábado pasado protagonizó una tensa celebración de su gol al Udinese mirando fijamente a la tribuna, donde estaba la plana mayor del club. Preguntado por el tema, el CEO de la Juventus aseguró que se tomarán su tiempo para valorar la ampliación del contra de ‘La Joya’.

“Sinceramente en ese momento vi una gran acción de la Juve dirigida por Arthur, una asistencia de Kean y un gol de Dybala. Me dijeron que después de este episodio, estaba exultante. No comento las reacciones de los jugadores”, declaró Arrivabene en Mediaset Sports.

“No está solo Dybala (para renovar). Tenemos otras renovaciones y por respeto es justo mencionarlas. Cuadrado, Perín, Bernardeschi, que es campeón de Europa, y De Sciglio. Es correcto hablar de todos. En febrero hablaremos, incluido Dybala. Con calma haremos lo que tengamos que hacer”, agregó.

Sobre Anthony Martial

Arrivabene se refirió a la posibilidad de que Anthony Martial pueda reforzar el equipo en este mercado invernal. “Con esas condiciones (salario + traspaso), no, no es factible. No esperamos nada”.