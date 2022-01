Rangnick: “Cristiano no puede hacer todo por sí solo”

Ralf Rangnick dejó en claro que no construirá su equipo alrededor de Cristiano, es por ello que declaró que no puede hacer todo por sí solo.

Desde que pegó la vuelta a Manchester, Cristiano Ronaldo ha anotado 14 goles y brindó tres asistencias en 21 partidos. Sin embargo, para Rangnick, esto va más allá de los números.

“Lo que ha hecho con su carrera hasta ahora es increíble: 800 goles en partidos competitivos, algo que nadie ha logrado en los últimos 80 o 100 años”, declaró el DT en conferencia de prensa.

“Eso demuestra el tipo de jugador excepcional que es, pero la Premier es la liga más competitiva del mundo y no puede hacer todo por sí solo. Cristiano es parte importante de este equipo y así es como tenemos que desarrollarnos”, afirmó.

Por otro lado, Ralf se refirió a la cancelación de partidos: “Solo puedo hablar de nosotros. En este momento no tenemos ningún problema, tenemos jugadores disponibles y no tuvimos ningún caso de COVID. No puedo juzgar a otros clubes, es algo con lo que tiene que lidiar la Premier”, finalizó.

Manchester United visita a Brentford mientras se ubica séptimo en la tabla de posiciones de la Premier League, con solamente una victoria en sus últimos cinco partidos fuera de casa en la liga.