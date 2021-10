Kempes: “Perú debe aprovechar las oportunidades que se le presente”

Mario Alberto Kempes, ex campeón del mundo con Argentina, habló previo al partido entre la ‘albiceleste’ y la ‘blanquirroja’.

A solo dos días del encuentro entre Perú y Argentina; Mario Alberto Kempes, campeón del mundo con la ‘albiceleste’ en 1978, habló sobre este duelo. El ‘Matador’ opinó sobre el actual momento de la Selección Peruana y respecto a Ricardo Gareca.

El ex jugador del Valencia de España reveló que no le gustaría estar en los zapatos del ‘Tigre’: “No quiero estar en la piel de Gareca porque ha demostrado que es un gran técnico. Ahora quizá perdió un poco de ese empujón anímico que te dan los triunfos, pero todavía tiene posibilidades de dar”.

El campeón del mundo en Argentina 78 mencionó que la defensa peruana debe estar lucida a la hora del partido: “Gareca sabe que con un jugador no va a ganar un equipo grande, no puede depender de eso, sino de todo un equipo, con una defensa que no se equivoque porque a la primera Argentina te puede vacunar”, declaró en RPP Deportes.

El ‘Matador’ también dijo que la ‘Blanquirroja’ debe aprovechar las pocas chances que cree para sacar un buen resultado del Monumental: “Perú debe aprovechar esas poquitas oportunidades que se le presente en el partido ante Argentina. Perú sabe el potencial que tiene Argentina y tiene que reconocerla. Con eso debe tratar de no equivocarse”.

Por último, ex futbolista de la Selección Argentina comparó a la ‘albiceleste’ de antes con la de ahora: “Para mí la selección anterior de Argentina era la mejor de todas pero no se pudo conseguir nada. En esta nueva selección el respeto para Messi sigue estando y esta camada nueva tiene la idea de jugar a su lado, han visto lo que es Messi”, finalizó.