Kevin Quevedo: “Estoy feliz por el triunfo y por el equipo”

Kevin Quevedo, delantero de FBC Melgar, habló sobre el buen momento del equipo rojinegro en está temporada 2022. El futbolista de 25 años señaló que esperan pasar la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.

Asegura que está muy feliz por el nuevo triunfo ate Atlético Grau por 1-0: “Estoy feliz por el triunfo y el equipo. Estamos avanzando poco a poco y queremos seguir en el mismo camino”.

También espera que Melgar clasifique a los cuartos de final de la Copa Sudamericana: “Estoy trabajando para mejorar día a día, me gusta meter goles y se me está dando. Estamos muy comprometidos con el objetivo que era pasar a la siguiente fase dela Copa Sudamericana”, aseguró para las redes del club arequipeño.

Agradece bastante a la hinchada del ‘Dominó’ por asistir continuamente al estadio Monumental de la UMSA o cuando les toca de visita: “El apoyo de la gente de Arequipa me ayudo a ganar más confianza. Cuando no jugaba y los hinchas gritaban mi nombre, quería que entre. He ganado mucha confianza partido a partido, he mejorado al transcurrir de los partidos”, cerró.