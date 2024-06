Kimmich sobre su futuro: "El Bayern tiene la última palabra".

El mediocampista alemán abordó su situación en el Bayern mientras se encuentra con la selección.

Tanto el Barcelona y el Real Madrid han tenido al alemán del Bayern Múnich, Joshua Kimmich, en la mira durante mucho tiempo. Tanto Xavi Hernández como Hansi Flick, quien entrenó al jugador alemán de 29 años en el Bayern Múnich y la selección alemana durante su exitoso paso obteniendo el sextete en 2020, han mostrado interés por él. No obstante, Kimmich comentó recientemente desde la concentración con su selección nacional que todavía no sabe qué deparará el futuro para él.

El centrocampista declaró que su futuro no está únicamente en sus manos, sino también depende de lo que el club desee. Además, destacó que aún le queda un año de contrato y mencionó al Bayern como su primera opción. Su contrato con el Bayern finaliza en 2025, y el club alemán no ha descartado ninguna posibilidad: No renovarlo ni concederle una salida más fácil.

Lee más aquí:

Según medios alemanes, se cree que Kimmich, quien en el pasado ya ha demostrado interés por el Barcelona, también está siendo considerado por el Real Madrid. Aunque estos clubes están interesados, el futbolista decide aplazar cualquier decisión acerca de su futuro. “Mi enfoque principal es la Eurocopa. Todo el interés está enfocado exclusivamente en este torneo. Mi concentración total está puesta en eso; seguramente habrá discusiones con el club más adelante”, mencionó.

Recuerda

Para suscribirte al diario “La Razón” del Perú, puedes seguir los siguientes pasos: