Klopp: “Este Madrid no tiene nada que ver con el de 2018”

Jürgen Klopp tiene fe. Cómo no va a tenerla en Madrid. El técnico germano que hizo por primera vez campeón de la Premier League al Liverpool, que logró armar un apasionante tridente en la temporada 2019/20 que pasó por encima de todo rival, continúa creyendo en todo.

La final de 2018, si afecta para mañana: “Este Madrid no tiene nada que ver con el de 2018. Recuerdo el partido, por cierto, todos me preguntaron un mes después si invitaría a Ramos a mi 60 cumpleaños y dije que no. Ahora me lo pensaría. No puedo recuperar ese enfado, pero ya dije que no me gustó lo que pasó aquella noche. Si somos mejores pasaremos y si no, lo hará el Real Madrid”.

A vueltas con la final hasta la lesión de Salah: “Tras la lesión ellos empezaron a dominar el partido. Nuestro equipo está preparado para este tipo de partidos. Todo el mundo dice que el Madrid es favorito, pues estupendo, no pasa nada. No nos molesta. 25 minutos no fueron suficientes aquel día y nadie le interesa echar la vista atrás. Desde entonces han pasado muchas cosas. Nos sentimos bien”.

El partido de mañana con la Premier perdida: “Se trata de conseguir todo lo posible esta temporada. Otras veces hemos tenido unos cimientos mejores. Yo pensaba que no nos íbamos a clasificar para la Champions. Tenemos que perseguir al Madrid, están en un gran momento, saben cómo ganar la Champions y es un equipo muy bueno”.

Preparado para entrenar al Madrid: “Si al final de mi carrera sólo fueran el Mainz, el Borussia Dortmund y el Liverpool no estaría mal. No creo que me arrepintiera de no haber entrenado al Madrid. Pero aquí el tiempo es una maravilla y es una maravilla vivir aquí. Lo he visto cuando he llegado”.

Con qué equipo español se identifica más: “Tengo que pensarlo. Creo que sería adecuado para los grandes clubes de aquí, pero mi español es súper malo y hay grandes entrenadores en los banquillos de esos equipos. Lo único que puedo hacer aquí es pedir una cerveza. En el Mallorca estaría genial, para vivir allí, ese clima…”.

Partido como tabla de salvación o revancha: “No es una revancha, así es la vida. Vamos a intentar ganar pero a veces tienes la emoción a flor de piel cuando no ha pasado mucho tiempo. Zidane y sus chicos sabe muy bien cómo funciona todo. Estamos en un buen momento ahora”.

Qué tiene que hacer el Liverpool para ganar el Madrid: “Tienen mucha capacidad. Estamos mejor ahora y vamos a necesitar mucho esfuerzo. Tendremos que correr y luchar mucho por cómo juegan. Son el equipo con más títulos en esta competición y es por algo”.

Cómo jugará el Madrid: “Lo más importante es cómo juegan, no vamos a tener nunca la seguridad de cómo van a salir. La idea es que nosotros podamos hacer lo que queremos, lo mejor posible, jueguen con el sistema que jueguen”.

Motivación especial por su pasado atlético: “No pude sentir esa rivalidad y me centro en ganar el partido para el Liverpool y nada más”.

Cómo se siente tras volver de la lesión: “Es frustrante no poder jugar”.