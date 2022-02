Klopp: “La Premier League es la Premier League”

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool de Inglaterra, habló del presente del equipo en la Premier League y la posibilidad de ponerse a 3 puntos del líder del torneo

Una gran oportunidad. Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool de Inglaterra, habló del presente del equipo en la Premier League y la posibilidad de ponerse a 3 puntos del líder del torneo. Los Reds aún mantienen las esperanzas en el torneo local inglés tras la derrota del Manchester City ante el Tottenham.

Klopp dijo lo siguiente: “No me funciona tener dos o tres partidos en mente. Tenemos que intentarlo todo para este partido. Hicimos cambios para el encuentro ante Norwich no por el de Leeds o la final, sino porque necesitábamos piernas frescas y más intensidad. Así es exactamente como lo haremos ahora. La Premier League es la Premier League”.

En ese sentido, reveló que Firmino y Jota regresan al equipo: “Para mañana no hay posibilidad y luego para la final ya veremos. Sería fácil decir ‘no’ ahora, pero ya veremos. Están presionando para llegar, pero no se entrenan con sus compañeros todavía, así que eso no es una buena señal. Tenemos que ver qué podemos hacer con los muchachos en los próximos días”.

EL LIVERPOOL VA CON TODO:

Además, elogió al Leeds de Marcelo Bielsa: “Son muy valientes y muy emocionantes. Ofensivamente van con todo lo que tienen. Defensivamente les puedes causar problemas, pero eso también es difícil, por su marca en todo el campo. Si no estás realmente preparado para el partido, te comerán”.

Por último, agregó que: “Vimos todas las caras del Leeds United el domingo (en su derrota por 4-2 ante Manchester United”.