Klopp sobre Simeone: “Nos daremos un abrazo cuando nos veamos”

El Jurgen Klopp entiende que el árbitro acertó en las tres jugadas polémicas y dio valor al partido del Atlético.”Ha sido una lucha feroz”, expresó

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, valoró la victoria contra el Atlético de Madrid en la Champions, que la tarjeta roja a Antoine Griezmann es “mala suerte”, pero es expulsión, al tiempo que opinó que el penalti a favor de su equipo “era claro” y consideró que el partido fue una “lucha de verdad” entre dos grandes equipos.

¿Cómo analiza todo lo ocurrido?

Cuando se enfrentan dos equipos así hay dramatismo. Ambos han salido a pelar y están acostumbrado a luchar por objetivos. No es fácil meterle dos goles en 15 minutos al Atleti. Pero a veces tu propia cabeza es tu peor enemigo. No supimos controlar bien, hemos concedido. Encajamos dos goles. El primero pudimos encajarlo mejor y el segundo, no hemos encajado ninguno así antes. En el descanso muchos pensaban que iba a ir en una sola dirección, pero quisimos ser positivos, ahora sabemos más del partido, así que vamos a buscar los espacios correctos. Entiendo que la afición del Atlético estará enfadada, pero el penalti era claro y el otro, según lo vi yo, no era penalti. Pero aun así, me sorprendió que el árbitro lo anulara. La roja es mala suerte, pero es roja, es un pie en la cara. Es la historia del partido. Hemos tenido que defender mucho, con diez han jugado un fútbol muy intenso. Nos llevamos los puntos y ha sido un gran paso adelante.

¿Entiende que el Atleti ha jugado al límite del reglamento? ¿Y lo de Simeone evitándole tras el final?

Ha sido un partido muy intenso, pero creo que no han estado jugando al límite. A Diego iba a darle la mano y he visto que se iba para dentro. Teníamos las emociones a flor de piel, pero no ha hecho nada malo. No estoy contento con mi reacción tampoco, pero no ha pasado nada. Nos daremos un abrazo cuando nos veamos. Vivimos todo con mucha pasión, él y yo.

La Champions es más que jugar bien…

Son muchas cosas, sí. La experiencia es importantísima. Los últimos partidos de Champions te van ayudando. Tenemos calidad para meter goles y lo hemos conseguido. Hemos visto cosas interesantes. Salah se ha perfilado muy bien, aunque lo haya desviado un compañero, el 0-2 también fue bueno… No sé si elegiría la misma alineación, por ejemplo. Algunos chicos venían de la selección. Pero todos lo han dado todo y han sabido luchar. La experiencia nos ha ayudado.

¿Confiaba en que no se le escapaba?

Conocemos nuestros problemas, pero intentamos dejarlos atrás. Ha habido dos equipos con muchísima confianza en ellos y en ganar. Ha sido una lucha de verdad, hasta el final. Veréis cómo dentro de dos semanas vuelve a pasar, no te creas que tengo muchas ganas de que venga…

¿Ha cambiado tu pensamiento sobre el fútbol del Atlético?

¿Preguntas por lo que dije tras el 2-3 de 2020? No sé cuál ha sido la posesión, pero el Atleti nos ha dejado jugar. No creo que deba cambiar de opinión. Hay cosas que me gustan más y otras que me gustan menos. Respeto lo que hacen, yo no podría, no soy la misma persona que Diego. Lleva 10 años con un éxito increíble.

¿Qué le ha parecido Firmino?

Dije que había que defender bien. Es posible que algunos piensen que no ha podido jugar bien Firmino, pero viene de jugar varios partidos seguidos con Brasil y con nosotros. Teníamos muchos pases sencillos, pero no lográbamos penetrar bien y cuando ellos tenían la pelota nos atacaban bien. Queríamos intentar hacer nuestro plan, pero hemos visto la intensidad del partido. Era importante tener frescura de piernas al final. No estará en los libros de nuestros mejores partidos, pero ha sido muy importante para nosotros. Nunca será fácil ganar a este Atleti.