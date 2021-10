Simeone: “Yo nunca saludo después del partido, porque no me gusta”

El entrenador Diego Simeone analizó el encuentro del Atlético y explica por qué se fue corriendo al vestuario tras el pitido del árbitro cuando Klopp fue a tenderle la mano

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se marchó orgulloso del esfuerzo de sus jugadores tras el partido, pero no contento. “Contento me voy cuando gano, jugando feo, horrible o como sea…”. Asimismo, dio por buenas las decisiones del árbitro y pone en valor al VAR.

El encuentro: “Un partido duro, un rival que tiene un gran juego, que normalmente suele ganar los partidos por muchos goles. No empezamos el partido como queríamos y a partir del segundo gol empezamos el encuentro que estábamos buscando. Tuvimos ocasiones para ponernos en ventaja. Tuvimos la jugada más clara del segundo tiempo, el portero vuelve a hacer una gran parada. El equipo respondió bien con uno menos. Bien el penal, que es penal”.

Expulsión de Griezmann: “La semana pasada o la anterior cuando jugamos en Milán expulsaron a uno del Milan. El colegiado lo puede interpretar de la manera que lo hizo y nosotros de otra. Pero lo importante es lo que vio el árbitro”.

El penalti de Giménez: “Lo toca levemente, pero si no lo cobraron y lo fue a ver al VAR no lo fue. Los árbitros se pueden equivocar como nosotros. Pero hicimos un gran partido. perdiendo 0-2 pensaron que nos podían hacer cinco o seis goles. Y pudimos tener el 3-2. Se nos escapó por poco y a seguir mejorando”.

El inicio: “Ellos empezaron con una intensidad muy buena y las dos primeras ocasiones fueron goles. A partir de que ganamos algún duelo, nos posicionamos mejor, el equipo les hizo mucho daño. Hicimos un partido ante un rival muy bueno que tuvo que defender como no lo hace en otros partidos”.

Se marchó sin saludar a Klopp al final: “Yo siempre no saludo después del partido, porque no me gusta. No es saludable ni para el que gana ni para el que pierde. Yo lo pienso de esa manera. Pero ahora cuando lo vea lo saludo sin problema”