“No hay nada con Alianza Lima”: Raziel García

El jugador de Cienciano mencionó que la gente de Alianza Lima no se ha comunicado con él para sumarlo sus filas la próxima temporada

No va a Alianza. Raziel García fue convocado a la Selección Peruana de Ricardo Gareca por sus buenas actuaciones demostradas en la Liga 1 vistiendo los colores de Cienciano. El futbolista pudo ser partícipe de la Copa América, certamen en el que debutó ante Colombia, para luego ganarse un puesto en el equipo para las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Debido a esto, el jugador fue voceado para vestir los colores de Alianza Lima la siguiente temporada, año en el que los ‘blanquiazules’ jugarán la Copa Libertadores. Sin embargo, Raziel descartó rotundamente que los íntimos se hayan contactado con él. Así lo reveló en una entrevista para el programa ‘Fútbol como cancha’ de RPP.

“No hay nada con Alianza Lima. Nadie se ha comunicado conmigo. Solo Jefferson Farfán sí me lo ha dicho en broma, pero no es nada más que eso. Igual uno no lo descarta, va a jugar Libertadores y Alianza Lima es una vitrina muy grande” mencionó Raziel García en entrevista.

De la misma manera, recalcó que tiene contrato con Cienciano por todo el próximo año. “Es difícil que quizá fiche por otro equipo de la Liga 1 la próxima temporada, pero vamos a ver”, declaró el mediocampista.

Por otra parte, Raziel García expresó su deseo de poder intercambiar camisetas con Jefferson Farfán cuando el equipo cusqueño enfrente al elenco de La Victoria en la última jornada de la Fase 2 de la Liga 1 2021. “Es un ídolo también en la Selección Peruana”, acotó.

Raziel García en el Argentina vs. Perú

El futbolista peruano habló respecto al penal fallado por Yoshimar Yotún en el choque que tuvo la Selección Peruana con Argentina por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. El volante mencionó que él pensó en pedir patear el balón para patearlo, pero respetó la decisión del técnico.

“En un momento pensé pedir el penal que se nos cobró contra Argentina, pero uno tiene que seguir las órdenes del entrenador y los nombres que él puso para patear el penal. Toca esperar, igual considero que Yotún es uno de los mejores jugadores”.