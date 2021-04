Klopp: “Tenemos la memoria de la remontada al Barcelona”

El técnico Jürgen Klopp compareció tras la derrota del Liverpool ante los medios. Asimismo, el alemán indicó: “El Madrid lo tendrá difícil en Anfield”

Jürgen Klopp compareció ante los medios de comunicación tras la derrota encajada por su equipo en el Di Stéfano. Estas fueron las impresiones del técnico alemán.

Análisis. “No hemos empezado bien ni hemos merecido ganar, hemos concedido el primer gol, luego el segundo… debimos jugar mejor. Tuvimos que tener más pasión, no creo que mereciéramos más de. El árbitro no sé si tenía algo personal, se lo dije, que no había sido justo”.

Cambio de Mané. “Teníamos que haber creado más ocasiones, no podemos estar contentos, el cambio de Mané fue táctico”.

Errores. “No me gustó nuestra primera mitad, no entramos al partido, fueron muchos errores. A veces levantamos la cabeza, pero otras veces les dimos la oportunidad de ganarnos la espalda con velocidad. Para el Madrid acelerar la pelota es fácil porque tiene a Modric y Kroos, algunos de los mejores del mundo. Esas cosas pueden pasan en el Madrid. Perdimos demasiados balones, eso no puede ser. No fuimos suficientemente buenos. La única buena noticia es que tenemos otro partido”

Un 3-1, si es muy malo. “Es un buen resultado para el Madrid, tenemos opciones aún, pero tenemos que jugar mucho mejor. Podemos hacerlo y hacerles a ellos jugar menos cómodos”.

Cambió el plan. “Ahora entiendo que tengo que aceptar las críticas. Cuando el Madrid busca balones largos y cuando gana la presión alta, son peligrosos. El problema es que movieron el balón muy fácil. Nunca hicimos lo correcto, ni disparamos a puerta. No era una buena señal. El descanso era importante para empezar de nuevo, marcamos y volvimos mejor. Pudimos marcar el segundo”.

Remontadas con la ayuda de Anfield. “Por supuesto es diferente ahora. Emocionalmente tenemos la memoria de la remontada al Barcelona, mucho porcentaje de aquello se lo debemos a los fans. Ahora no les tenemos, pero prometo que lo vamos a intentar. Va a ser una misión complicada para el Madrid en Anfield, que al menos es un estadio de verdad”.