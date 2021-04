Zidane: “La Juve sigue siendo importante para mí”

El entrenador Zidane dejó un guiño a la Juventus: “¿Extraño más Italia o a Del Piero? A los dos, Italia está en mi corazón, pasé cinco años en Turín”

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, dejó un mensaje de cariño a Italia y a la Juventus de Turín. Nada más acabar el partido contra el Liverpool, el francés lanzó un guiño a la Vecchia Signora: “Me gusta lo que hago, es difícil hacerlo mejor aunque tenga el equipo para hacerlo. Italia está en mi corazón, pasé cinco años en Turín y la Juventus sigue siendo importante para mí. Pero ahora estoy aquí…”.

¿Cómo se siente después de una victoria así?

Me siento muy bien, pero es una mezcla de todas las emociones. Hicimos un gran partido, con las dificultades en el inicio de la segunda parte. Pero hicimos un muy buen partido, estoy orgulloso de todos, no es fácil, esto es la Champions. Queda la vuelta, no será fácil.

¿Cambió el dibujo cuando supo que no podría contar con Varane?

No hemos cambiado nada, sólo Militao por Varane. Cambiamos eso, pero mantuvimos el 4-3-3, es lo que teníamos trabajado.

Lo de buscar las espaldas de los laterales con balones aéreos, ¿estaba en el plan?

Sí, había algo para hacer por ahí, los laterales son muy ofensivos y nos ha salido bien en ese sentido. Y con la calidad de Toni (Kroos) y Vinicius, el primer gol ha sido fantástico.

Lástima el gol de Salah…

Tiraron sólo una vez y metieron el gol. Y ya está. Es complicado, así es el fútbol. Llegamos un poco tarde, hay un rechace… Pero me quedo con lo de mi equipo, del inicio hasta el final.

Vinicius se confirmó con un doblete.

Está jugando bien, está ayudando al equipo y cuando mete un gol eso le da energías. Eso seguro.

¿Piensa ya en el Clásico?

Hoy a disfrutar del partido. Mañana veremos. Sabemos que viene el Clásico el sábado, ahora a disfrutar de esto y a recuperar bien.

Luego, Zidane pasó después por la sala de prensa de Valdebebas.

Vinicius, un antes y un después. “Me alegro por él, le estamos viendo hacer un trabajo fantástico. Sabemos el jugador que es con espacios, por ese primer gol. Le faltaba meter gol. Hacer dos hoy le dará mucha confianza. Se lo merece”.

El mejor partido de Vinicius. “No lo sé. Pero dos goles en cuartos de final son muy importantes”.

Varane. “Cambiamos a Rapha por Mili y seguimos igual. No es fácil perder un jugador a última hora. Nos pasan muchas cosas este año, pero estamos preparados”.

Primera parte de lo mejor esta temporada, si está orgulloso. “Me alegro por los jugadores, porque preparamos los partidos y no es fácil. Seguimos en una buena dinámica. Desde el inicio hemos interpretado muy bien el partido. Es un 3-1 merecido. Hay que recuperar”.

La Champions más cerca y las críticas, ¿liberado? “No hemos ganado nada, estamos contentos porque los que están haciendo los jugadores es tremendo, le hemos dado la vuelta, pero falta mucho, seguiremos peleando, queda la vuelta”.

De qué está más orgulloso. “El carácter de este equipo. No ha sido fácil. Son ellos los que luchan. Este equipo no tiene límite. Tenemos experiencia y quieren ganar más, tienen carácter”.

Buscar hueco detrás de los laterales. “Preparamos los partidos, sabíamos que ellos sus laterales son muy ofensivos y que había posibilidades de hacer daño. Luego los jugadores tienen que hacerlo. Nuestra parte defensiva fue buena”.

Ir a Anfield sin público. “Vamos a tener que jugar la vuelta. Con y sin público se van a dejar todo allí en el campo, no tengo ninguna duda”.

Las críticas de Klopp al Alfredo Di Stéfano. “Es nuestro estadio y estamos muy orgullosos de jugar aquí”.

El trío Kroos-Modric-Casemiro. “Tienen experiencia, son buenos y lo demuestran en cada momento”.