Koeman: “Laporta me despidió en el avión”

Ronald Koeman, entrenador del Barcelona de España, habló de su despido del Barcelona y como le dieron la increíble noticia en el avión. El DT alemán no le encontró solución al Barsa, que actualmente vive un mejor presente bajo la conducción de Xavi Hernández.

Koeman dijo lo siguiente: “¿Cómo me despidió Laporta? Una cosa que me dolió fue que los jugadores estaban sentados detrás de nosotros en el avión, mientras yo tuve que sentarme a su lado. Siempre lo va diciendo, que soy una leyenda del club… ¡Demuéstralo entonces!”.

Por otra parte, manifestó que: “Entendí enseguida que yo no era el entrenador de Laporta. Él no me eligió. No me dieron el mismo tiempo que le están dando a Xavi. Luego me dijo mil veces que nunca lo elegiría a él porque le faltaba experiencia. Sin embargo, estoy feliz de que el equipo esté mejor ahora, también veo a De Jong más involucrado en el juego”.

EL BARSA ESTÁ MEJOR:

Además, agregó que: “Fue ante la insistencia de la dirección del club por lo que accedí a la salida de algunos jugadores, para poner las finanzas en orden. Pero cuando luego ves que fichan a alguien por 55 millones (Ferran Torres) poco después de dejar ir a Messi… Entonces te preguntas si no habrá más. ¿Por qué se tuvo que ir Messi?”.