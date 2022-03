Klopp: “No me preocupa la renovación de Salah”

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool de Inglaterra, habló antes de la visita de sus dirigidos al Emirates Stadium para visitar al Arsenal

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool de Inglaterra, habló antes de la visita de sus dirigidos al Emirates Stadium para visitar al Arsenal. El conjunto del DT alemán sigue vivo en todas las competiciones de la presente temporada.

Klopp dijo lo siguiente: “Vi al City durante exactamente 65 minutos por razones de análisis, lo creáiss o no. No tengo tiempo para verlos en tiempo real. Al Palace le fue bien, pero al City también, solo que no remató las situaciones de gol. Por los últimos 30 minutos no los vi. Vi el empate, me sorprendió”.

Por otra parte, el experimentado estratega alemán manifestó que: “Mo es una galleta dura. Fuimos bastante felices y afortunados. Estaba inflamado, doloroso, hoy menos. Recibí un mensaje antes de la rueda de prebsa de que está listo para entrenar. Veremos cómo se ve eso”.

LIVERPOOL VA CON TODO:

Además, agregó que: “No estoy en Twitter, otra buena razón por eso. Me metéis en la trampa y doy titulares. Todo bien. No sé sobre ningún tipo de reacción, pero no me preocupa. Todo es cómo debe ser. Las partes decisivas están en contacto”.

Por último, reveló el plan para superar al City: “El plan es molestar tanto como sea posible. Tenemos que ganar nuestros partidos. Sabéis que somos muy ambiciosos y estamos decididos a hacer un gran trabajo. Quedan diez partidos que son muy duros. Muy duros. ¿Podemos ganar los 10? No parece posible, pero vamos a intentarlo”.