Koeman: “Lo de Di María es una falta de respeto”

El entrenador Ronald Koeman destacó “la mentalidad” del Barça y que “nunca bajamos los brazos”. Incluso, se mostró “muy orgulloso” por la mentalidad de sus pupilos

Ronald Koeman, entrenador del FC Barcelona, expresó su satisfacción tras lograr la clasificación para las semifinales de la Copa del Rey. Este carácter del equipo es para estar orgulloso”, sentenció Koeman, que quiso elogiar a Griezmann.

¿Contento con Griezmann?

Estoy muy contento con Griezmann. Sé que es muy importante para él. El equipo le necesita. Con su efectividad somos más peligrosos.

¿Puede ser un punto de inflexión?

Sí, claro. Ayuda en tener ambiente y fuerza en el equipo. Es el camino. Hemos trabajado tanto que puede ser el momento que el equipo empiece a creer y se sienta muy orgulloso. Y nos llega en un momento muy importante de la temporada.

¿Ha tenido la sensación de estar en una montaña rusa?

Partido emocionante por muchas cosas. No estuvimos bien defensivamente, pero hay que destacar la mentalidad del equipo, que se ha sobrepuesto a los palos y a la mala suerte.

¿Sigue creyendo que este equipo no está para ganar muchas cosas?

Me refería ganar los tres títulos, Liga, Champions y Copa. Eso no creo. Pero siempre he creído en el equipo. Hemos mejorado muchas cosas, sobre todo en el carácter. Hemos dado un paso de gigantes.

Di Maria dice que Messi casi seguro jugará en el PSG, ¿le parece una falta de respeto?

Es una falta de respeto que tanta gente del PSG hable de Messi. Están calentando el partido. Todavía es jugador del Barça.

¿Sabe qué tiene Sergi Roberto?

Una lástima su lesión. Veremos qué dicen las pruebas al final.

¿Cómo valora el partido de Alba?

Es clave en nuestro juego. Además marca goles de cabeza. Es vital. Ojalá que vuelva a la selección.

¿Creía en la remontada?

Sí. Ha sido un esfuerzo increíble de los jugadores. Es evidente que tanta prórroga nos obliga a recuperarnos rápido. Pero ganar así da vitaminas.