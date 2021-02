Koeman: “Messi es el más grande y Ibrahimovic es muy bueno”

El entrenador Ronald Koeman analizó el encuentro de Copa contra el Sevilla. Asimismo, el holandés elogió a Ibrahimovic por su gesta de haber superado los 500 goles

El técnico del FC Barcelona, Ronald Koeman, atendió a los medios de comunicación en la previa de la ida de semifinales de Copa ante el Sevilla. Por ello, el holandés destacó la mentalidad de sus jugadores para crecerse ante las adversidades con tantas lesiones. Incluso, destacó la fortaleza mental y personalidad de Zlatan Ibrahimovic.

¿El objetivo es marcar?

Viendo los últimos resultados, el Sevilla y nosotros llevamos partidos seguidos ganando. Tenemos que sacar un buen resultado. Les conocemos bien y ellos nos conocen a nosotros. Creo que va a ser un gran partido.

Tiene tres nuevas bajas: Dest, Pjanic y Braithwaite. ¿Cómo se le queda el cuerpo?

Las bajas son porque no están bien físicamente. Prefiero llevar gente que está bien. No es el momento de correr más riesgos. Nos falta gente, tenemos muchas bajas, ocho o nueve, pero para cualquier problema hay una solución.

¿De Jong es una opción para jugar de central?

Es verdad que si ponemos a Frenkie como central nos falta algo en el centro del campo. Si podemos escoger un central, es mejor jugar con un central ahí. Sin Frenkie en el medio, perdemos algo.

Usted decía que es una falta de respeto que en París se hable de Leo Messi. Rudi García dice que hizo lo mismo con Depay. ¿Se toma esto como un ataque?

No sé por qué lo hacen. Si quieren hablar sobre Leo y sobre su futuro, que hablen. Ahora habla un entrenador del Lyon que parece que le gusta hablar en la Prensa y ser protagonista. Rudi García no es un hombre importante para mí. Yo tengo que preparar los partidos que quedan; y ya veremos.

¿Si ganan la Copa será un buen año?

Es complicado contestar qué es un buen año para el Barça. Aspiramos siempre a todo pero tenemos problemas con las lesiones y parece que sobrevivimos a muchas cosas. Quiero destacar la mentalidad del equipo y el carácter de los jugadores. Nos falta más competencia en posiciones pero tenemos calidad. Lo que estamos haciendo con las bajas que tenemos y los viajes…, le doy un diez a este equipo de momento.

¿El listón del equipo ha subido?

El rendimiento ha subido, la concentración, también. Hemos sacado el orgullo para remontar los partidos. Depende de la gente y de la mentalidad. Hay que ser realista. Estamos hablando de muchos jugadores y jugadores muy importantes para este equipo.

¿Le gustaría que el Camp Nou sea un centro de vacunación?

Es un tema tan importante que si podemos ayudar, ayudamos. No sé qué pensará el nuevo presidente; pero yo creo que si puedes hacer algo, hay que hacer algo.

Mingueza era un jugador del filial pero que se ha ido convirtiendo en importante. ¿En qué aspectos tiene que mejorar?

Óscar está con nosotros y ha mejorado bastante. Ha cogido la oportunidad de estar con nosotros. Ha sabido jugar en diferentes posiciones y ha crecido gracias a la ayuda de sus compañeros. Y no tengo ningún miedo de poner a un jovencito contra el PSG. Ha cogido la oportunidad con las dos manos. Debe mejorar cuándo tiene que apretar y cuándo marcar en zona. Tiene su margen de mejora, pero está haciendo las cosas muy bien.

¿De qué se siente más orgulloso?

Ha habido muchas cosas esta temporada, pero se puede aprender mucho de esta temporada aunque sea bastante mayorcito. Hemos cambiado cosas en el equipo, en el club, y creo que ha sido un buen camino. Dar oportunidades a los jóvenes, intentar hacer un partido para el futuro pero sin olvidar que hay que ganar partidos. Y sobre todo después del partido de Granada. Muchos culés me dijeron que hacía tiempo que no celebraban así los goles. Eso sí es lo que me hace estar orgulloso, que los culés vivan con el equipo.

¿Está preparado Umtiti para jugar mañana y también para el día del PSG?

Físicamente, Samuel está bien. Está en la lista y tiene opciones de jugar. Si no, no lo llevamos. Con su historial, siempre estamos pendientes de su estado físico para que entre o se reserve. Aun estamos pensando en su estado pero en muchos partidos que ha jugado ha demostrado su calidad como rival.

¿Jugar en casa o fuera tiene alguna significación?

Me gusta jugar la vuelta en casa. El Sevilla es un contrario que exige el máximo en muchos aspectos del partido. Son partidos emocionantes.

¿Para cuándo confía en recuperar a Araújo?

Va a estar un tiempo fuera, pero hay que esperar. No ponemos fecha. Hay que coger a los jugadores que estén más frescos y vivir partido a partido.

¿Qué le ocurre a Dest?

Lo hemos intentado pero está con molestias. Hemos decidido dejarlo fuera y le hemos dicho que tiene que estar al cien por cien para que esté en la lista. Puede que sea contra el Alavés, puede que sea contra el PSG.

¿Cómo se le puede hacer daño al Sevilla?

Depende de nosotros. Ellos tienen un buen equipo, muy organizado, y con calidad individual. Por eso están arriba. Tiene un plantilla completa…, y hay que estar bien con balón porque nos van a presionar mucho. Si estamos a nuestro nivel, hasta a un equipo como el Sevilla le podemos hacer daño.

Fue el primer entrenador de Zlatan Ibrahimovic en el Ajax. ¿Está sorprendido de su rendimiento?

Trabajé con él cuando tenía 19 o 20 años. Se veía su calidad y ha demostrado ser uno de los mejores delanteros y, a pesar de su edad, todavía es un jugador muy bueno. Y mentalmente, es un ganador. Y eso le hace ser decisivo. Lo que está haciendo es grande desde hace muchos años. Y ha ganado casi todo. Se merece todo, por mi parte.

¿Cree que Messi es el GOAT del fútbol? La realización de la Superbowl lo puso en esa lista junto a Brady o Jordan.

Siempre es difícil porque hay diferentes épocas pero lo que ha hecho Messi es algo increíble. El número de goles, de títulos. No vi la Superbowl porque no soy fan de ver tele. Pero Messi es el más grande del fútbol. Es difícil comparar con Cruyff, Pelé y Maradona pero lo que vi en los últimos 15 años de Messi es muy grande.