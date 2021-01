Koeman: “No sé si Messi podrá jugar la final”

El entrenador Ronald Koeman analizó el triunfo de su equipo en la tanda de penaltis.

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, podrá pelear el domingo por su primer título. Por ello, el técnico holandés se felicitó por el rendimiento de su equipo tras un inicio plagado de dudas.

Balance del juego y del partido: “Ha sido un gran partido. Los dos hemos estado con mucha intensidad. Ha habido ocasiones para todos. Hemos jugado contra un gran contrario. Los penaltis luego nos han dado el pase”.

¿No le gustaron los primeros minutos?: “Los suplentes no han calentado porque estuviera descontento. Era por el frío. Nos ha costado de inicio por la presión alta de la Real. A partir del minuto 15 o 20 hemos estado bien”.

La llegada de De Jong: “Ya he dicho varias veces que un mediocampista también tiene que llegar. Va en buen camino”.

El penalti de Riqui: “Tenía cuatro nombres en mi papel escritos y he preguntado quién quería tirar el quinto y él lo ha pedido. Y lo ha hecho muy bien”.

Estado de Messi: “Ojalá. No sé, hay que esperar”.

Saber competir: “Es verdad que para los que no han participado en una semifinal o en un partido tan intenso como el de hoy, es importante. Coges una experiencia importante jugando estos partidos. También con la tanda de penaltis. Es importante para mejorar cosas y para ganar confianza”.

Riqui Puig: “Para ganar los penaltis tienes que tener un gran portero. Marc ha parado los primeros tres. Luego Riqui tuvo la personalidad para tirar el quinto”.

Sin Messi: “Estoy muy orgulloso de este equipo. Si cuentas todas las bajas que tenemos, es importante tener gente por atrás que pueda cumplir. La Real tuvo sus oportunidades. Hemos sido justos vencedores tras los penaltis. Con Messi habrá que esperar para ver si puede jugar”.

Araujo: “Creo que en poco tiempo está mejorando mucho, sobre todo su tranquilidad y su personalidad atrás. También con balón. Creo que está en muy buen camino. Hay que trabajar día a día. Es joven, como Mingueza. Es futuro del club. Si mantienen los pies en el suelo, son humildes, es importante. Es una responsabilidad para un jovencito, pero está muy bien”.

Preferencia para la final: “Ha sido un partido muy intenso. Ha sido abierto y tenemos que recuperar. Es un viaje, volver a Sevilla. Me da igual el rival. Queremos ganar”.

Dembélé: “Está físicamente muy bien. Recuperó bien de su lesión. Hay mucho desgaste físico en 120 minutos. Nos da mucho por su profundidad, su uno contra uno”.

¿Primeros penaltis como técnico?: “A veces es una lotería porque los jugadores están desgastados. Hay que tener tranquilidad y confianza. El único mensaje que he dado a los tiradores es que no duden. Coges un lado y no dudes”.