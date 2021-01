Koeman: “Suerte de Ter Stegen”

El entrenador Ronald Koeman destacó la intensidad y se mostró muy satisfecho por el partido de su equipo en Elche

El técnico del FC Barcelona, Ronald Koeman, considero que su equipo ha sido superior y que sólo cometió un error que no les costó caro, por la gran actuación de Ter Stegen. Pese a la victoria, sigue viendo difícil conquistar el título.

¿Cómo ha visto el partido? He visto el equipo muy concentrado. Es verdad que nos ha costado crear, pero defensivamente ellos estaban muy bien. Hemos seguido presionando con el 0-1. Ellos sólo han tenido una ocasión muy clara y ha llegado por un fallo nuestro. Por suerte, Ter Stegen ha estado perfecto. La clave de la victoria ha sido el juego sin el balón. Hay que mejorar cuando robamos el balón, tener más profundidad. Somos justos vencedores.

¿Por qué ha cambiado a Dembélé? Estábamos arriesgando demasiado y había que tener más balón.

¿Qué le ha parecido el gol de Riqui Puig? Riqui Puig ha saltado bien y sobre todo ha llegado al área que es donde queremos a los centrocampistas. Me gusta esta actitud de Riqui. A pesar de no tener minutos, disfruta cuando sale a jugar. Para mí no es un problema

¿Puede decir cuáles son los dos lanzadores penaltis si no está Messi? No lo diré. El número uno es Messi.

¿Les da para LaLiga si siguen con esta racha? La clave es tener la concentración que hemos tenido hoy. He visto un equipo fuerte e intenso

¿Ya ha encontrado el mediocampo titular? Hemos encontrado un mediocampo con las ideas más claras. Pjanic y Riqui también pueden jugar allí. Pero es verdad que Busquets, Pedri y De Jong han hecho que el mediocampo esté más claro.

¿Ha visto su equipo cansado al final? Puede ser que al final del partido estuviéramos más cansados. Sólo ha habido un fallo muy grande, pero en líneas generales hemos estado muy bien.

¿Le preocupa ausencia de Busquets por sanción ante el Athletic? Ya veremos cómo lo solucionaré. Primero hay el partido ante el Rayo.