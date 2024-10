Koichi Aparicio sobre volver a Alianza Lima: “A mí me gustaría”

El jugador de UTC también comentó que dejarán a al equipo cajamarquino en primera.

Koichi Aparicio aseguró su compromiso con UTC al enfrentar a Alianza Lima este 18 de octubre en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara. El defensor, actualmente, está enfocado en la permanencia de su equipo. No obstante, dejó abierta la posibilidad de regresar al cuadro de La Victoria en un futuro.

Al ser consultado sobre un eventual regreso a Alianza Lima, respondió: “A mí me gustaría”. Sin embargo, reconoció que podrían surgir suspicacias por su desempeño en el partido ante los íntimos: “Seguramente, después estas cosas la gente las cambie. Empezarán a decir que hay suspicacias por el partido. Yo soy totalmente sincero, me ha tocado jugar muchas veces contra Alianza. Le he hecho gol a Alianza, en un año difícil como en el 2020. Sé lo que valgo como profesional. Es una linda oportunidad de decir que sigo vigente y estoy acá por si me necesitan”.

“Me genera mucho, pero sobre todo emoción e ilusión, porque siempre es un momento importante para poder demostrar lo que valgo y la oportunidad que vengo buscando, hace años, de regresar a donde siento que puedo tener una segunda oportunidad. Obviamente, depende de ser regular y tener buenos rendimientos”, explicó Aparicio. “Nosotros encontramos a UTC en primera y lo mínimo que podemos hacer, ya que no se pudo con los otros objetivos, es dejarlo en primera”, añadió.

Mensaje para los hinchas de UTC

Aparicio concluyó con un mensaje claro para los hinchas cajamarquinos: “A la gente de Cajamarca, a este equipo no lo vamos a dejar tirado y vamos a luchar hasta el último”. El duelo entre UTC y Alianza Lima será clave tanto para la permanencia del cuadro cajamarquino como para las aspiraciones de los íntimos en la recta final del torneo.

