Kroos: “Bebí tras perder la Champions con el Chelsea”

Toni Kroos, volante ofensivo del Real Madrid, habló de su paso por el Bayern Múnich y cuando se hundió en el alcohol

Increíble historia. Toni Kroos, volante ofensivo del Real Madrid, habló de su paso por el Bayern Múnich y cuando se hundió en el alcohol. El mediocampista del conjunto blanco ganó absolutamente todo con el Madrid, sin embargo reveló experiencias en su vida que, hasta la fecha, no eran conocidas.

El volante habló de la obtención del Mundial Brasil 2014: “El partido era a las 16.00, hora local en Río, en Alemania creo que eran las 21.00. Recuerdo que en realidad dormí un poco más inquieto la noche anterior. Pero no fue por la final, fue porque Jessi (su mujer) voló la noche antes y solo vino de Alemania a la final”.

Además, reveló que Guardiola le escribió previo al partido: “Aún no estaba claro en qué club jugaría cuando volviera y Pep Guardiola me escribió y me deseó todo lo mejor para el final, pensé que era bastante agradable””.

LAS CELEBRACIONES POST MUNDIAL:

Por otra parte, destacó lo siguiente: “Luego ganamos el partido y fue agradable poder abrazar a mi mujer después de seis semanas, poco después del pitido final. También charlar con Angie, Angela Merkel, en el vestuario fue agradable. “.

Por último, expresó que tuvo problemas con el trago “Tras la final de la Champions contra el Chelsea (2012) recuerdo estar bebiendo de la frustración. Estuvimos cerca de necesitar un médico de emergencia. No había otra manera de aliviar el dolor”.

En ese sentido, agregó lo siguiente: “Bebí chupitos de tequila porque era lo único que me caía bien. Al día siguiente no me sentía bien y ese fue el punto en el que dije que beber alcohol no hace ningún bien. No pude mirar el tequila esa noche y lo dejé por completo. No me dolió y no lo extraño”.