Kroos: “Contra el PSG podría ser tranquilamente una final”

Toni Kroos, mediocampista del Real Madrid, expresó sus sensaciones sobre el duelo que sostendrán los blancos contra el PSG en la Champions

Quiere pasar de llave. Toni Kroos, volante de nacionalidad alemana del Real Madrid, expresó sus sensaciones sobre el duelo que sostendrán los blancos contra el PSG en la Champions. Además, el experimentado jugador de 32 años manifestó su deseo de continuar en la “Casa Blanca”.

Kroos dijo lo siguiente sobre el duelo con el Paris Saint Germain: “La tomamos como lo que viene. Por supuesto, podría ser fácilmente una semifinal o una final. Tal vez sea demasiado pronto para cruzarnos con ellos en los octavos de final, pero solo esperamos llegar en buena forma y con el menor número de lesiones posibles. Si es así, estaremos listos para los partidos”.

Además, habló de lo que significó el Real Madrid en su carrera: “La confianza es la base de todo. Todavía me siento totalmente bien, pero tienen que darse una serie de cosas. Lo primero es que el nivel del equipo y mío tiene que coincidir. Lo segundo, que el físico tiene que acompañar. Y lo tercero, que mi deseo tiene que estar ahí. Cuando todo eso se junte, hablaremos.”.

LOS FICHAJES DE HAALAND Y MBAPPÉ:

Por otra parte, se refirió a la posible llegada de Haaland y Mbappé al Madrid: “Eso no es un problema dentro del equipo. Llevo aquí desde hace casi ocho años y he leído tantos nombres que al final no salieron… Cuando hablas de los dos jugadores es por su contrato, su situación y su calidad.”.

En ese sentido, acotó lo siguiente: “Son de los jugadores más interesantes que saldrán al mercado este verano. Me imagino que el Real Madrid siempre busca a los mejores y eso incluye a los dos. No puedo decir si vendrán o no, no soy el presidente. Pero, por supuesto, son dos grandes jugadores”.