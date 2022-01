Leao Butrón: “Siento pena por lo que pasó el 2020”

Sin duda alguna el 2020 fue año doloroso para el hincha blanquiazul y más aún para Leao Butrón, ex capitán del club ‘íntimo’. El ex portero de Alianza Lima brindó una entrevista en donde cuenta detalles del terrible 2020 para el club de La Victoria.

El ex futbolista de 44 años reveló que todos son responsables del desenlace aliancista en el 2020: “Todos somos responsables de lo que pasó Alianza en el 2020, me siento tan responsable como cualquier otro jugador o persona que fue parte del equipo, fueron muchos problemas”.

Leao mencionó que siente pena por lo que pasó en el 2020 pero que no se arrepiente de nada: “Siento pena por lo que pasó el 2020, fue muy doloroso, tengo 25 años de futbolista, si solo me voy a fijar por un año, que incluso jugué muy poco solo que el alternar los últimos partidos pareciera que hubiera jugado todo el año, no sería justo con mi carrera. Yo no me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice en mi carrera, hice lo que tenía que hacer inclusive ese año que descendimos”, declaró en el Diario Libero.

Por último, el ex portero contó que los hinchas de Alianza Lima le muestran cariño en las calles: “Las redes sociales es un mundo paralelo, es un mundo que no existe parece Disneylandia, la gente me hace sentir que hice bien las cosas. En las calles desde que dejé Alianza solo he recibido muestras de cariño y eso queda agradecer”, sentenció.