Medina: “Me siento contento de llegar a Alianza Lima”

Jonathan Medina, nuevo arquero de Alianza Lima, se pronunció tras convertirse en la flamante contratación del club blanquiazul.

Alianza Lima sigue sumando refuerzos para lo que será la temporada 2022. Los ‘íntimos’ anunciaron al golero Jonathan Medina como la nueva incorporación para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores. El guardameta de 28 años brindó declaraciones tras llegar al actual campeón del fútbol peruano.

‘Jona’ mencionó sentirse contento por este nuevo reto: “Me siento contento de llegar a Alianza Lima. Aún falta pasar exámenes médicos antes de oficializar, pero debe ser entre hoy y mañana. Estoy contento con este nuevo reto con el club”.

El portero peruano contó la historia de cómo se dieron las negociaciones para llegar a La Victoria: “La negociación se dio por medio de un amigo mío que me comentó la posibilidad. Si el técnico quería contar conmigo, yo encantado. Tengo claro que Ángelo Campos es un arquero de selección, de nivel. Pero yo soy un profesional a carta cabal y pelearé el puesto de la manera más sana. El hincha debe saber que respaldaré al equipo a muerte”, declaró en RPP.

Por último, el ex arquero de Sport Boys contó que aún no ha hablado con Bustos: “Aún no tengo el agrado de conversar con Carlos Bustos. Pero una vez que se complete todo sería lo primero que haría para saber cuál es su idea para el próximo año. Si bien tenía contrato hasta el próximo año con Sport Boys, surgieron algunos problemas con la directiva y creo que no se trató de la mejor manera”, finalizó.