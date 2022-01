Cantoro: “Mi ‘mancha negra’ es no haberme retirado en la U”

Mauro Cantoro, ex jugador de Universitario de Deportes, reveló su pesar por no haberse retirado en el club merengue.

Todos sueñan con un retiro futbolístico en el club que más los marcó en su etapa como jugador, solo algunos tienen la dicha de poderlos realizar y otros, como en el caso de Mauro Cantoro, se quedan con la ‘espinita clavada’. El ex delantero argentino de Universitario habló sobre no haberse retirado en la ‘U’ y respecto al año que se le viene a los merengues.

El tricampeón con Universitario mencionó que no retirarse en la ‘U’ fue una ‘mancha negra’ en su carrera: “Desde que me fui, mi sueño siempre fue retirarme en la U. Tuve la posibilidad de jugar para Polonia, pero por motivos extra futbolísticos no se pudo. Uno puede pensar que su ‘mancha negra’ es no jugar un mundial, pero mi ‘mancha negra’ es no haberme retirado en la U”.

El ex ’10’ merengue analizó los fichajes de la ‘U’ en el 2022: “Con Villamarín pude coincidir en Unión Comercio, el año pasado terminó muy bien. A (Alfonso) Barcos lo conozco porque se ha enfrentado con Thiago en las menores, ha crecido muchísimo futbolísticamente, me gusta mucho. Y Cayetano, tiene un buen porte, es polifuncional, así que están bien reforzados”, declaró en GolPerú.

Para finalizar, el ‘Toro’ habló sobre el equipo conformado por los ‘cremas’: “En un equipo grande tienes que tener variedad, cambios en la parte ofensiva y la U lo tiene. Valera, a pesar que estuvo medio esquivo al gol, pudo cerrar con un gran año. Succar, Thiago, Villamarín, también pueden jugar. Ellos saben que tienen que estar a la altura de la exigencia de la camiseta, cuando les toque jugar”, sentenció.