Paolo Guerrero no quiso hablar sobre su fiesta

El delantero celebró su cumpleaños número 38 en un local del distrito de Lurín.

Excelente jugador, cuestionado ciudadano. Paolo Guerrero, delantero de la selección peruana, fue consultado sobre las críticas por la celebración de su fiesta de cumpleaños. No obstante, evitó dar su punto de vista sobre la polémica fiesta realizado el pasado 2 de diciembre.

El jugador acudió por segundo día seguido a las instalaciones de la Videna para seguir entrenando. A su salida fue consultado sobre las críticas por el festejo, en plena pandemia COVID-19, y sin tener en cuenta los protocolos de seguridad dispuestos por el gobierno.

“Si en algún momento me manifiesto te lo haré saber a ti y tú vas a ser el primero”

Expresó el depredador a la pregunta de un periodista de América TV

Asimismo, Guerrero justificó su ausencia ante la prensa. “Hace un rato no te pude responder, por que llegaba tarde y tenía que entrenar, me estaban esperando”, fue la respuesta al no atender a la prensa que esperaba a las afueras de las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol

Consecuencias. Una de las primeras reacciones ante la fiesta del atacante fue la clausura del local en que se dio cita el evento por parte del distrito en mención.