Kun Agüero no irá al Mundial con la Selección Argentina

Sergio ‘Kun’ Agüero, exdelantero y referente de la Selección Argentina de la última década que se retiró hace pocos meses. Confirmó que no será parte de la delegación del conjunto nacional en el Mundial de Qatar 2022.

“Hablé con Chiqui (Claudio Tapia), fui claro. La idea mía es venir a disfrutar, como hincha. Tengo buena relación con todo el mundo, pero no me veo estando con el cuerpo técnico y con los chicos el día a día. Me llevo muy bien con mis compañeros y quiero seguir de esta manera. Es un rol diferente lo que piden y no estoy para hacer eso”.