Juan Cuadrado: “Era la última oportunidad para mí”

El jugador de la Juventus se mostró apenado por el sexto puesto de su selección y no lograr el repechaje.

Juan Guillermo Cuadrado se manifestó tras la eliminación de la Selección Colombia del Mundial Qatar 2022. El futbolista de Juventus, que por acumulación de tarjetas amarillas no pudo estar en el último encuentro ante Venezuela, publicó en sus redes sociales un mensaje con tono de despedida.

“Solo recordar que, después de 16 años, volvimos a un mundial dos veces seguidas y eso es motivo para agradecer. Nadie más que nosotros como familia sabemos la tristeza, más de pensar que era la última oportunidad para mí, pero aún en medio de ella, debemos levantarnos y seguir adelante”

Escribió el colombiano en redes sociales.

El extremo de la Juventus fue parte de los planteles colombianos que asistieron a Brasil 2014 y Rusia 2018, equipos que llamaron la atención del mundo del fútbol por su talento y por los deportistas que exportaron a los mejores equipos de Europa.

Con 33 años, Cuadrado da por sentado que no podrá estar en la próxima cita mundialista después de Qatar y si bien oficialmente no afirmó si continuará o no en la Selección Colombia, su futuro en la Tricolor para las siguientes Eliminatorias quedó a la deriva.