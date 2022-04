Pedro Gallese: “Quiero ser arquero hasta los 40 años”

El guardameta tuvo una gran actuación durante el proceso clasificatorio.

Tras su buena actuación durante todas las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, Pedro Gallese habló sobre el balance de lo que fue la Selección Peruana durante todo el proceso clasificatorio.

“Estoy contento con lo que se ha logrado. Todavía no estoy conforme porque faltan aún 90 minutos. Vamos a llegar a los partidos dándolo todo y demostrando el buen fútbol que nos caracteriza”.

Declaró el guardameta a Código Futbol.

Además, otro tema que habló el arquero nacional fue el de las diferencias entre el proceso rumbo a Rusia 2018 y el reciente: “Me siento más maduro que en la Eliminatoria pasada. Creo que este proceso fue difícil porque llegamos a vernos últimos en la tabla”.

Asimismo, el portero de Orlando City, contó un grato recuerdo que tiene: “En un entrenamiento Gianluca Lapadula me preguntó qué arquero admiraba y salió el tema de Gianluigi Buffon. De ahí me dijo que me la iba a conseguir y ahí la tengo como un gran recuerdo”.

Por otra parte, el portero habló sobre los carros que regalaría Jefferson Farfán en caso de ganar en Barranquilla a Colombia, algo que sucedió: “No sorteó el carro, pero me dijo que si clasificábamos al Mundial me iba a dar uno. También, cuando tapé el penal a Venezuela, Miguel Trauco me dio un obsequio”

Finalmente, Pedro Gallese tiene 32 años. Si bien ya tiene una carrera muy avanzada, sentenció la entrevista mediante una gran frase: “Quiero ser arquero hasta los 40 años”.