Estados Unidos y México avanzaron a la segunda fase de la Copa de Oro.

La Copa de Oro 2023, organizada por Estados Unidos, está definiendo a sus clasificados para los cuartos de final. Ayer se cerraron los Grupos A y B con algunos marcadores holgados y otros resultados inesperados. Mañana martes se definen los Grupos C y D.

Resultados de ayer.

En el Grupo A se volvió a evidenciar la enorme diferencia entre Estados Unidos y Jamaica, sobre los otros integrantes del grupo. Los norteamericanos volvieron a ganar 6-0, esta vez sobre Trinidad y Tobago, mientras que los jamaiquinos vencieron por 5-0 a San Cristóbal y Nieves. El seleccionado local quedó en primer lugar y los “Reggae Boyz” en segundo.

El Grupo B también tuvo actividad. México, que había ganado sus dos primeros partidos, perdió inesperadamente 1-0 ante Qatar, lo cual que no le impidió a los aztecas quedar primero en su grupo. El representativo qatarí, que participa como país invitado, también se metió a cuartos al empatar el segundo lugar con los hondureños, pero con mejor diferencia de goles. Los Honduras vencieron a Haití 2-1, pero no fue suficiente para superar a los asiáticos en la tabla.

Cruces en cuartos de final.

Estados Unidos y Jamaica, primero y segundo del Grupo A, se medirán de forma cruzada con los dos primeros del Grupo D conformado por Guadalupe (4 puntos), Guatemala (4 puntos), Canadá (2 puntos) y Cuba (0 puntos). Mañana se jugarán a la misma hora los siguientes partidos que determinarán a los que clasifiquen a cuartos de final: Guadalupe vs Guatemala y Canadá vs Cuba.

Mexicanos y qataríes, clasificados por el Grupo B, se enfrentarán contra el segundo y primero de Grupo C respectivamente. Este grupo está lo integran Panamá (6 puntos), Martinica (3 puntos), Costa Rica (1 punto) y El Salvador (1 punto). Mañana también es un día decisivo para estas selecciones, todo se define con los partidos que se juegan en simultáneo: Panamá vs El Salvador y Martinica vs Costa Rica.

Fechas de cuartos de final, semifinales y final.

Los partidos de cuartos de final están programados para el sábado 8 y domingo 9 de julio. Los ganadores de estos partidos serán los que accedan a semifinales, programadas para el miércoles 12 de julio. La final de la Copa de Oro 2023 se jugará el domingo 16 de julio en el SoFi Stadium, en Inglewood, California.

