La dura infancia que vivió Braithwaite

Martin Braithwaite contó detalles de su complicada infancia y reveló que la relación con su padre no fue la mejor.

Braithwaite es uno de los jugadores que deja la vida en el campo. Sin embargo, no todo fue color de rosas en su infancia. El delantero del Barcelona hizo una delicada confesión sobre su infancia, en la que vivió momentos difíciles y su distante relación con su padre.

En el documental creado por el medio deportivo 433 y Lucky Mental, Braithwaite recordó momentos que lo marcaron y le hicieron fortalecer su estilo de juego.

“Mi padre… lo he dicho muchas veces. Fue muy duro conmigo cuando era niño. Y como era un niño era muy complicado para mí. Yo no entendía el por qué, porque cuando tu padre es muy duro contigo empiezas a pensar y a hacerse preguntas como: ¿realmente mi padre me quiere?”, narró.

Su padre también se pronunció

El padre de Martín Braithwaite también aparece en el documental y confirma la distante relación que mantiene con su hijo.

“Cuando él jugaba al fútbol contra mí, yo nunca se lo puse fácil. Siempre hice que trabajara para ello. Siempre le presionaba hasta el límite. “Cuando él jugaba mal yo no solía decirle: ‘Oh, tendrás más suerte la próxima vez’. No, lo hiciste mal”, explicó.