Luis Garro: “No pensé mucho para fichar por Sport Boys”

Luis Garro, jugador del Sport Boys, habló que le gusto la propuesta de venir al Callao y ahora jugará Copa Sudamericana

Luis Garro, jugador del Sport Boys, habló que le gusto la propuesta de venir al Callao y ahora jugará Copa Sudamericana. Se mostró feliz al anunciarse oficial su fichaje por los rosados para la temporada 2022.

“Para mí era una oportunidad importante jugar en Sport Boys, la verdad no la pensé mucho, además que significaba un reto volver a un club tradicional, con mucha hinchada y que va a jugar la Copa Sudamericana”, comentó el lateral rosado.

El joven futbolista agregó que no tiene ningún problema de jugar en otra posición: “Estoy jugando como carrilero, es importante la confianza que me tiene el ‘profe’, ya lo conozco desde Unión Comercio y siempre hemos tenido buena relación. Él me aconseja, me recomienda ciertas cosas y yo también le doy mi punto de vista”.

Garro respondió como vivió el descenso de la San Martín en este 2021: “Fue un año bastante complejo. Nadie imaginó terminar así. Nos pasaron situaciones fortuitas, hubieron contagiados y lesionados, entonces el plantel de la San Martín fue corto. No se reforzó al equipo con muchos jugadores y eso costó”.

Finalizó su entrevista destacando el plantel y los nuevos compañeros: “Se ha formado un buen grupo. Hay buena competencia interna, en mi caso con el ‘gato’ Cuba, ‘Lalo’ Uribe. Ahora, me parece que tenemos 3 amistosos pactados”.