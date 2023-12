 La espera, desespera 

Ricardo Gálvez, presidente del Pacífico FC, en la incertidumbre de saber donde jugará en el 2024

La FPF anuncia la Liga 3, pero la FIFA no permite torneos con equipos invitados, sino con mérito deportivo

De acuerdo al comunicado, ¿Pacífico FC participará en la Liga3?

Consideramos que participar en la Liga 3 es descender de Categoría, de igual forma aceptaremos la orden y/o mandato y/o invitación que la FPF establezca. Sin embargo, la semana pasada en una reunión con Lozano nos confirmó que Pacífico participará en la Liga 3 versión 2024

¿Y usted qué le dijo?

Que aceptaremos, sin perjuicio de activar las acciones legales que nos ampara la legislación deportiva como la justicia ordinaria para ejercer nuestros derechos deportivos

¿Lozano recién le confirmó su participación en la Liga 3?

Sí, pero antes de ello fue a fines de noviembre del 2023 en la que recibimos la llamada del Vice Presidente de la Liga Departamental de Lima, felicitándonos porque regresábamos a la liga profesional

¿Se siente ya en Liga 3?

Desde ese día solo ha habido especulaciones como que la CJ de la FPF decidió dar la razón nuestro recurso de apelación, o que la FPF estaba invitando a Pacífico junto a clubes que ocuparon del 5to al 16avo puesto de la Copa Perú versión 2023, a participar en la Liga 3, cuyo campeonato seria semiprofesional.

¿Sabe cómo está la organización o las Bases de la Liga 3?

No hay nada oficial, y tengo mis dudas de la seriedad en la organización del campeonato.

¿Porque cree que no sería serio?

Tengo conocimiento la FIFA solo permite la participación de clubes en los campeonatos que han obtenido méritos deportivos, y los méritos deportivos están claramente establecidos en cada campeonato

¿Y entonces…?

Me pregunto, ¿La CJ descendió a Pacífico? y la otra pregunta si las Bases de la Copa Perú no establecieron ascenso a la Liga 3 entonces ¿Con qué méritos deportivos los clubes que ocuparon desde el 5to al 16 avo de la Copa Perú pueden ascender a la Liga 3?.

¿Y eso no lo saben en la FPF?

No lo sé, pero deben tener en claro que la FIFA no permite clubes invitados ni clubes que no ganaron los derechos deportivos. Espero que la FPF tenga los mecanismos legales para organizar este campeonato.

¿Porque cree que es una burla para los clubes que ocuparon del 5to al 16avo puesto de la Copa Perú?

A ver, el campeonato de la Copa Perú 2023 que clasificaba a 4 equipos a la Liga 2, en la etapa de los octavos de final, 16 clubes disputaban los 4 cupos de ascenso a la Liga 2, se convirtió en un campeonato raro, enredado, con cambios bruscos y sucesivos de las bases, además con reclamos de clubes, recuerdo uno escandaloso, fue la arbitrariedad de quitarle la localía al Club Huracán de Canta para enviarlo a juga de local a Cañete

Sí, es verdad ante Juan Pablo II de Lambayeque…

¿Llevarlo a Cañete?, que abuso ni siquiera fue ir a Huacho o a Lima, pero a Cañete. Es una cosa de locos, otro hecho que llamo la atención es que en la semana que debió iniciar los 4tos de final con partidos de ida y vuelta, la FPF decidió programar todos los partidos en Lima.

¿Cómo va la apelación presentada el 2016?

A ver en la misma reunión de la semana pasada Lozano nos invita al próximo directorio de la FPF, para que el directorio tome conocimiento del Recurso de Apelación, nosotros aún confiamos que la CJ dictamine a favor de nuestra pretensiones que es dejar sin efecto en descenso de la Liga 2, y así regresar al Fútbol Profesional, .

¿Algo más que añadir?

A todos que pasen un buen año nuevo y hayan pasado una hermosa navidad. A nuestros seguidores decirles que el próximo año comenzará su camino del retorno del fútbol profesional. Se están incorporando nuevos dirigentes que nos ayudaran a lograr nuestros objetivos institucionales.