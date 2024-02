La incertidumbre crece: Mbappé no encuentra atractiva la oferta del Real Madrid.

Mbappé se va al Real Madrid o se queda en el PSG

La incertidumbre en torno al futuro de Kylian Mbappé sigue siendo motivo de especulación. A medida que se acerca la fecha de vencimiento de su contrato el 30 de junio, el jugador aún no ha revelado su decisión. Tanto el Real Madrid como el PSG se mantienen en vilo, observando atentamente la situación.

De acuerdo con un informe de ‘The Athletic’, las personas cercanas a Kylian Mbappé no muestran total convencimiento respecto a la oferta presentada por Florentino Pérez. Aunque en el seno del club blanco la esperanza de un acuerdo exitoso va en aumento, el jugador continúa evaluando su posición con cautela. La incertidumbre persiste mientras Mbappé sigue sopesando las opciones disponibles antes de tomar una decisión definitiva.

La problemática actual se centra en la oferta económica del Real Madrid, la cual se rumorea que es inferior a la propuesta que se le presentó a Kylian Mbappé en 2022. En este escenario, se sugiere que el jugador recibiría 26 millones de euros por temporada, acompañados por una prima de fichaje adicional de 130 millones de euros.

La emoción de la Champions League 2024

Aunque las cifras en juego son impresionantes, el PSG cuenta con un potente arsenal económico que podría superar la oferta del Real Madrid. Kylian Mbappé se encuentra actualmente concentrado en el enfrentamiento de octavos de final de la Liga de Campeones contra la Real Sociedad. Su enfoque se dirige hacia el desafío de conquistar la máxima competición continental, siendo este su objetivo principal.

La ambición de Kylian Mbappé va más allá de un contrato financiero sustancial; busca liderar un proyecto que le brinde éxitos y trofeos. Aunque el atractivo del Real Madrid no le resulta indiferente, hasta el momento no ha dado su aprobación definitiva para unirse al club. En las semanas venideras, es probable que continúen surgiendo informaciones sobre la situación de Mbappé, y no sería sorprendente que su decisión se prolongara hasta el final de la temporada, a pesar de la aparente voluntad del Real Madrid de obtener una respuesta más temprana en esta ocasión. El jugador parece tomarse su tiempo para evaluar todas las variables antes de tomar una determinación crucial sobre su futuro.

