La MLS le responde a James Rodríguez y Neymar

James Rodríguez y Neymar Jr. manifestaron que les gustaría jugar en la MLS en el futuro, sin embargo, obtuvieron respuestas poco amistosas desde Norteamérica

Ponen el parche. James Rodríguez y Neymar Jr. manifestaron que les gustaría jugar en la MLS en el futuro, sin embargo, obtuvieron respuestas poco amistosas desde Norteamérica. El volante colombiano tuvo un paso muy destacado por clubes como el Real Madrid de España, El Porto de Portugal o el Bayern Múnich de Alemania.

James había comentado lo siguiente: “Quisiera Estados Unidos, un país que me gusta mucho, estaría más cerca de mi hija, que está en Miami. La cultura de Estados Unidos me encanta, siempre voy de vacaciones para allá, desde hace muchos años. Estados Unidos es una parte que me gustaría”.

Además, Neymar también reveló que le gustaría jugar en esa liga: “También tengo muchas ganas de jugar en la MLS, en realidad. Me encantaría jugar allí al menos durante una temporada. ¿Por qué? Su temporada es más corta, así que tendría tres meses de vacaciones. Jugaría muchos años más”.

LA RESPUESTA DESDE ESTADOS UNIDOS:

Don Garber, directivo de la MLS, expresó que: “No necesitamos traer a un jugador de renombre al final de su carrera porque decidió que quiere retirarse en la MLS. Cuando Zlatan dejó la Major League Soccer, nadie dijo que se iba a retirar a Italia. Y, francamente, eso me insultó”.

Por último, agregó que: “Queremos que nuestra historia sea sobre jugadores jóvenes que vienen aquí en las primeras etapas o en la flor de su carrera y hacen de nuestra liga su liga preferida. Como todas las mejores ligas del mundo, se trata de comprar y vender jugadores”.